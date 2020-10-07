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На Мальдивах бывшего вице-президента посадили на 20 лет за коррупцию

Верховный суд Мальдивской Республики приговорил к 20 годам лишения свободы бывшего вице-президента страны Ахмеда Адиба по трем коррупционным статьям. Как передает Укринформ, об этом сообщает AFP.


Суд объявил приговор после того, как Адиб признал свою вину в незаконном обогащении, отмывании денег и злоупотреблении властью.

Также суд оштрафовал бывшего вице-президента на $129 тысяч.

Прокуратура обвиняла Адиба в причинении государству ущерба в размере $260 млн - он за взятки предоставлял разрешения на аренду островов, принадлежащих Мальдивам.

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Отмечается, что в мальдивской тюрьмы уже отбывает 5-летний срок бывший глава государства Адбулла Ямин которого в ноябре прошлого года осудили за отмывание денег во время пребывания в должности в 2013-2018 гг.
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