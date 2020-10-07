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Лукашенко в поздравлении Путину назвал его надежным

Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, назвав его в поздравительной телеграмме надежным другом республики.


"Лукашенко отметил, что высоко ценит Владимира Путина как надежного друга Беларуси и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов на линии Союзного государства, которые в полной мере соответствуют намерениям двух братских народов совместными усилиями строить достойное будущее", - говорится в поздравлении. Его обнародовала пресс-служба белорусского президента в среду.

Лукашенко считает, что проводимая под руководством Путина "внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан". "Ярким подтверждением этому являются итоги выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - говорится в поздравлении.

Президент Беларуси пожелал президенту России крепкого здоровья, свершения всех планов, а также новых достижений на высшем государственном посту.

Но про выборы это он зря упомянул. По Фрейду...
"Белорусский партизан"
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