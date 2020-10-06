Светлана Калинкина: Александр-разрушитель

Не вдаваясь в особенности организации этих «демонстраций пленных», хочу обратить внимание на важный аспект: это та самая борьба за мир, после которой не останется камня на камне, пишет nv-online.info Потому что чем дольше Александр Лукашенко остается на своем посту, тем большие разрушения он после себя оставит.





В минувшие выходные президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О мерах по привлечению ИТ-специалистов из Беларуси». Подобные документы готовят Литва, Польша, Латвия, Эстония. Россия также объявила, что готова принять у себя белорусские ИТ-компании на самых выгодных условиях.





Согласно последнему опубликованному опросу, проведенному среди айтишников, только 16 процентов компаний не рассматривают вопрос релокации. Остальные либо уже начали переезд, либо готовят его на случай ухудшения ситуации – то есть на случай, если Александр Лукашенко останется у власти, запустив репрессивный механизм подавления протестов.





Фото из архива

Это что значит? Это значит, что целая отрасль белорусской экономики будет разрушена. Будет уничтожена самая передовая, самая перспективная отрасль! Та, которая, в отличие от белорусских тракторов, станков или телевизоров, конкурентоспособна во всем мире. Та, на которую делали ставку во всех планах стратегического развития страны.





Но вместо Парка высоких технологий, который мы имели, Беларусь будет иметь парки выгула пенсионеров с омоновцами по периметру. Потому что, если уедет перспективная молодежь, просто некому будет зарабатывать на пенсии старикам, многие из которых сегодня, как ни странно, ратуют за Лукашенко и за стабильность в его понятии.









Из того, что уже разрушено, могу также назвать правовую систему. Она даже не разрушена, она просто взорвана.





Ненаказанный садизм, демонстративное беззаконие, неспособность судов и прокуратуры защитить права людей очевидны всем. Женщину, стянувшую балаклаву с омоновца, волокут в изолятор, заводят уголовное дело и грозят посадить на пять лет, хотя этот боец цел-невредим и просто испугался, что его лицо попадет на видеокадры. Но в то же время не заведено НИ ОДНОГО (!) уголовного дела по фактам пыт издевательст даже убийств мирных людей этими самыми омоновцами или им подобными.





Это значит, что в стране нет закона, нет права, нет правоохранительной системы. Просто нет. На данный момент уже нет. А значит, ни у кого нет и не может быть доверия к такому государству, к тем, кто удерживает власть фактически на штыках. Только последний дурак может поверить в те цифры, которые озвучила бессменная Ермошина после голосования на президентских выборах.





На наших глазах рушатся балансы внешней политики: объявив дипломатическую войну Западу, мы хороним ее главный принцип – многовекторность.





На наших глазах рушится имидж власти – из народной она становится антинародной.





На наших глазах дискредитировала себя белорусская армия, подразделения которой первую боевую операцию провели против собственного народа. И тем самым вписали позорнейшую страницу в свою историю.





На наших глазах рушится все то хорошее, что создавалось в Беларуси в последние десятилетия. Даже мир – тот самый мир в обществе, которым мы так гордились, – уже не кажется столь однозначным. Потому что не может быть мира в стране, поделенной на надзирателей и заключенных, ведь одна часть обязательно будет ненавидеть другую.





«Ситуация сложная, – говорят многие. – У нее нет простого решения».





Но ведь это неправда.





Выход из ситуации, в которой оказалась Беларусь, очень прост.





Не надо менять ни Конституцию, ни законы. Не надо ни протестовать, ни митинговать. Не надо переводить на круглосуточный режим работы милицию, армию, спецслужбы. Не надо воевать и разрушать. Нужно просто поменять состав Центризбиркома и составы избирательных комиссий всех уровней и провести новые честные президентские выборы. Вот и всё! Простой, понятный и законный путь к миру и спокойствию в обществе!





Именно его предлагают Александру Лукашенко и президент Франции Эманнюэль Макрон, и канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Литвы Гитанас Науседа, и президент Польши Анджей Дуда, и президент Украины Владимир Зеленский, и Координационный совет оппозиции, и сотни тысяч протестующих белорусов, которые уже два месяца выходят на беспрецедентные по масштабу акции протеста. Но Александр Лукашенко готов на все – и воевать, и разрушать, и сделать врагами белорусов из разных политических лагерей. Не готов он только к одному – к проведению новых выборов.





А значит, причина нынешнего белорусского кризиса только в том, что себя в должности президента Лукашенко любит значительно больше, чем страну, которая 26 лет назад поверила и доверилась ему. Ради сохранения власти он сейчас просто насилует, унижает и разрушает эту страну.





Те, кто выходит на митинги «За мир!» в поддержку Лукашенко, обязательно помните об этом!



