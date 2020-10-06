Взаимоотношения резко поменяли свою направленность: июльское обострение сменилось подчеркнуто пророссийской политикой в августе. Кроме того, ход избирательной кампании и репрессии после нее сделали Россию полностью доминирующим внешнеполитическим партнером Беларуси.





Об этом говорится в новом выпуске «Минского барометра», подготовленном Советом по международным отношениям «Минский диалог».

Политические метания

В обзоре авторы напоминают, что политическая повестка в июле определялась потерей контроля белорусских властей над избирательной кампанией, в августе – протестами против фальсификаций выборов и избыточным насилием силовиков в отношении протестующих. В ходе избирательной кампании белорусские власти обвиняли Россию в поддержке альтернативных кандидатов, в финансировании их медиакампаний, в подготовке на территории Беларуси массовых беспорядков и даже террористических актов.





Несмотря на эти обвинения, общий тренд на снижение остроты конфронтации сохранился – даже несмотря на арест бойцов ЧВК.





Руководство России и Беларуси возобновили контакты, и Кремль сдержанно реагировал на обвинения. Можно предположить, что решение внутренних проблем России (конституционная реформа) сделало ее менее уязвимой перед информационными атаками Минска. После выборов и репрессий против протестующих отношения Беларуси с ЕС, США и всеми странами-соседями, кроме России, оказались в глубочайшем кризисе.





Россия стала единственным активным внешнеполитическим партнером Беларуси и фактически представителем Минска во внешней политике. Важным штрихом политического фона двух прошедших месяцев является тот факт, что президент России В. Путин за это время четырежды собирал Совет безопасности РФ по белорусскому вопросу.





На протяжении июля по делам против претендентов на пост президента Виктора Бабарико и Сергея Тихановского производились новые аресты. Аресты сопровождались изобличением зловещих замыслов «кукловодов» «с Востока».





Однако далее напряженность в риторике белорусского руководства пошла на спад.

Поствыборная идиллия

Россия стала одной из первых и немногих стран, поздравивших Лукашенко с победой на выборах. Плотность контактов после 9 августа возросла многократно: в первые две недели после выборов Лукашенко звонил Путину каждый день. 15 августа Лукашенко сообщил, что в ответ на его просьбу Путин пообещал прислать силовиков для защиты границ Беларуси. Кремль на это уточнил, что помощь будет задействована в случае выхода ситуации из-под контроля.





В реальности вместо военной помощи Москва прислала в Беларусь группу телеработников – вместо бастующих сотрудников БТ.





27 августа Путин сообщил, что в ответ на просьбу Лукашенко в России сформирован резерв правоохранительных органов, которые будут направлены в Беларусь в случае необходимости. По словам В. Путина, во время переговоров с А. Лукашенко они пришли к выводу, что на тот момент необходимости использовать этот резерв не было.





В течение августа В. Путин не менее пяти раз говорил о признании Кремлем результатов выборов президента Беларуси.

Нерешенные проблемы

Авторы «Минского барометра» напоминают, что тесное общение, поддержка Кремлем Лукашенко в ходе политического кризиса, готовность помочь и в охране границы, не продвинули решение проблем в двусторонних отношениях, копившихся с 2018 года. Единственное решение – взаимное признание виз – медленно движется к ратификации, но пока и его нельзя назвать снятым с повестки дня.

Нерешенными остались:

• цены на газ и транзит газа по российской территории при доставке его в Беларусь;

• образовавшийся с начала года долг Беларуси за газ из-за оплаты белорусской стороной газа по ценам, определенным самими Минском вне условий контракта;

• компенсация за налоговый маневр по нефти;

• АЭС, давно прошли планируемые сроки ввода станции в эксплуатацию;

• рефинансирование белорусского государственного и корпоративных долгов;

• граница России оставалась закрытой для белорусов (кроме вахтовиков и ухаживающих за больными родственниками);

• режим доступа белорусских товаров на российский рынок;

• интеграция, дорожные карты, Союзное государство.

Прогноз

Как отмечают эксперты «Минского диалога», предполагается, что все подвешенные вопросы, и прежде всего экономическая поддержка Беларуси, наряду с военной и спецвойсками, решатся во время визита Лукашенко в Москву. Имеется определенный скептицизм в отношении результативности личной встречи президентов.





Во-первых, на протяжении 2018-2020 гг. личные встречи президентов не приводили к реальным результатам.





Во-вторых, сейчас, как и на протяжении двух последних лет, очевидна разница подходов руководств России и Беларуси к комплексу проблем. Как и прежде, белорусское руководство считает, что Россия сама заинтересована в оказании помощи Беларуси по всем запрашиваемым направлениям и в дополнительной мотивации не нуждается. В свою очередь Кремль, как и в прошлых случаях, убежден, что Беларусь находится в таких критических условиях, что должна соглашаться на любые требования российской стороны в качестве условий оказания помощи.





В-третьих, констатируют авторы «Минского барометра», Кремль считает, что в Беларуси имеется политический кризис и требуется диалог властей и общества, в то время как А. Лукашенко не видит никакого кризиса, а лишь влияние внешних сил и незаконные акции протеста, которые имеет смысл подавлять только силой.



