







«Причиной ареста стало участие в «чаепитии» в центре города (ред. - Солигорска), как сообщает телеграмм-канал стачкома», - говорится в сообщении.





Среди задержанных оказались члены Независимого профсоюза и стачкома: Нина Тулаева, Сергей Черкасов, Сергей Тарас, Юрий Корзун и Павел Пученя. На сегодняшний день известно, что Нина Тулаева оштрафована на 30 базовых величин, остальные члены стачкома получили административные аресты. Сергей Черкасов и Юрий Корзун арестованы на 15 суток.





Примечательно, что в числе задержанных оказались автор герба и экс-главный архитектор Солигорска Николай Чирский (получил 7 суток ареста) и журналист издания «Лидер-пресс» Инна Гаевская (штраф – 25 базовых величин).