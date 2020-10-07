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В США назвали три страны основными угрозами нацбезопасности, среди них – Россия

Министерство внутренней безопасности США опубликовало первый в отчет об основных угрозах нацбезопасности в 2020 году



Россия, Китай и Иран – в числе основных угроз национальной безопасности США. Об этом идет речь в отчете об основных угрозах нацбезопасности в 2020 году, который опубликовал и.о. министра внутренней безопасности США Чад Волф, передает Голос Америки.

"Это первый в своем роде отчет, в котором объединена вся имеющаяся у Министерства внутренней безопасности информация о факторах, угрожающих национальной безопасности США, включая разведывательные и оперативные данные", – отмечается в сообщении.

Волф уточнил, что "эти угрозы были выявлены благодаря использованию самых лучших разведданных, оперативной информации и опыту сотрудников министерства".

"Прочитав отчет, американцы больше узнают о традиционных угрозах, таких как терроризм и организованная преступность. Однако... они также поймут, что наша страна сталкивается со значительной угрозой... со стороны таких государств, как Китай, Россия и Иран", – подчеркнул  Волф.

Выводы, к которым пришли авторы отчета, оценивая угрозы нацбезопасности США в 2020 году:

киберпреступность, как со стороны национальных государств, так и негосударственных хакеров, останется острой проблемой;

благодаря пандемии COVID-19, экономические конкуренты США получили новые возможности для извлечения выгоды за счет американцев;

Китай, Россия и Иран будут пытаться скомпрометировать или нанести ущерб критически важной избирательной инфраструктуре во время выборов в 2020 году с помощью киберпреступлений;

наибольшую террористическую угрозу США представляют идеологически мотивированные террористы-одиночки и небольшие группировки. Экстремисты по-прежнему представляют собой постоянную и смертельно опасную угрозу.

еще одна значительная угроза нацбезопасности – международные преступные группировки, в особенности мексиканские картели.

По словам Волфа, в отчете представлена максимально подробная информация, на основании которой министерство планирует свои действия по защите нацбезопасности США.
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