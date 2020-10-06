+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Валерий Карбалевич: Лукашенко переживает сильный шок

Протесты в Беларуси продолжаются почти 60 дней.


По мнению политобозревателя Валерия Карбалевича, Лукашенко пережил и продолжает переживать сильный шок.

Свое мнение Валерий Карбалевич высказал в эфире «Радыё Рацыя»:

— Это действительно для него трагедия. Лукашенко вдруг за несколько месяцев превратился в человека, которого мягко говоря не любит большинство белорусского общества. Он стремится только силовым образом разрешить этот конфликт.

Ради того, чтобы задушить протест, Лукашенко готов разрушить многие функции государства. Ему уже даже неинтересно, в каком образе остаться в истории, считает Карбалевич.

Напомним, что послевыборные протесты в Беларуси продолжаются почти 60 дней.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]