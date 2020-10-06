Об этом сообщил представитель Белорусского Хельсинкского комитета Алексей Колчин в одном из интервью из регионов Беларуси, сборник которых вскоре будет опубликован на сайте Укринформа





«В воскресенье, 4 октября, фактически марша как такового у нас не было - милиция не дала собраться. Происходили превентивные задержания, контролировались все центральные улицы, ситуация отслеживалась с помощью беспилотников. Только где-то заметили скопление людей, как сразу же направляли туда автозаки», - заявил правозащитник.





Ранее сообщалось, что в рамках совместных проектов ЕС закупил для белорусских властей 15 беспилотных летательных аппаратов, оснащенных фото- и видеооборудованием.









16 сентября через «контрактные процедуры» литовская полиция передала их Белорусскому государственному комитету судебной экспертизы. Активисты оппозиции сразу же выразили опасения, что беспилотники могут быть использованы против них, например, для идентификации отдельных протестующих, что приведет к арестам.





Впрочем, во внешнеполитической службе ЕС заверили, что «аппараты» в любом случае нельзя использовать против протестующих: «Из-за их технических характеристик, пожалуй, невозможно использовать эти беспилотники для идентификации лиц, поскольку они специализируются на расследовании крупных преступлений». В ЕС также добавили, что согласно «договорным обязательствам», белорусские власти должны использовать беспилотники только для «проектных целей».







