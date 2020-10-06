Минувшей ночью в Бишкеке





– Идет воспламенение всего конца ближнего зарубежья, которое показывает — Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, и, я думаю, что это еще не конец, , потому что Казахстан неспокоен, – констатировал Глеб Павловский в эфире Эха Москвы . – Россия разрушила, скажем прямо, свою базу международную, свою достаточно устойчивую, между прочим, еще лет десять назад, систему международных отношений как близких, союзных, так и дальних.





Павловский обратил внимание: еще 10 лет назад при президенте Дмитрии Медведеве Украина была дружественным России государством, а «все правительства СНГ и ближнего зарубежья смотрели, прямо скажем, в рот российскому президенту, так или иначе».





– И уж точно никто не сравнивал тогда российского президента с президентом Лукашенко. Это бы и в голову не пришло просто. А теперь помимо того, что развалена вся система союзных отношений, какие-то странные отношения у Кремля с этим гауляйтером, – отметил Павловский.





Политтехнолог считает:





– Всюду возникла ясность, что от России помощи в точном смысле слова ждать нельзя. Беларусь не может ждать помощи от России, потому что Россия просто не хочет разговаривать со страной, она хочет разговаривать вот с этим (Лукашенко)…





Павловский удивлен терпимостью руководства России к «радикальным эксцессам».





– Ну, кто бы подумал еще полгода назад, мы с вами подумали, что Москва ухитриться из народа Беларуси — мы, правда, еще не сделали, мы, слава богу, не дошли до конца, — но мы делаем из народа, из общества Беларуси, как минимум недруга. И делаем это своими руками, – считает Павловский.