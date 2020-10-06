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Павловский: Идет воспламенение всего постсоветского пространства – и это еще не конец

Российский политтехнолог считает, что одна из главных причин кризисов на постсоветском пространстве – провальная внешняя политика России, в том числе по отношению к Беларуси.

Минувшей ночью в Бишкеке

– Идет воспламенение всего конца ближнего зарубежья, которое показывает — Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, и, я думаю, что это еще не конец, , потому что Казахстан неспокоен, – констатировал Глеб Павловский в эфире Эха Москвы. – Россия разрушила, скажем прямо, свою базу международную, свою достаточно устойчивую, между прочим, еще лет десять назад, систему международных отношений как близких, союзных, так и дальних.

Павловский обратил внимание: еще 10 лет назад при президенте Дмитрии Медведеве Украина была дружественным России государством, а «все правительства СНГ и ближнего зарубежья смотрели, прямо скажем, в рот российскому президенту, так или иначе».

– И уж точно никто не сравнивал тогда российского президента с президентом Лукашенко. Это бы и в голову не пришло просто. А теперь помимо того, что развалена вся система союзных отношений, какие-то странные отношения у Кремля с этим гауляйтером, – отметил Павловский.

Политтехнолог считает:

– Всюду возникла ясность, что от России помощи в точном смысле слова ждать нельзя. Беларусь не может ждать помощи от России, потому что Россия просто не хочет разговаривать со страной, она хочет разговаривать вот с этим (Лукашенко)…

Павловский удивлен терпимостью руководства России к «радикальным эксцессам».

– Ну, кто бы подумал еще полгода назад, мы с вами подумали, что Москва ухитриться из народа Беларуси — мы, правда, еще не сделали, мы, слава богу, не дошли до конца, — но мы делаем из народа, из общества Беларуси, как минимум недруга. И делаем это своими руками, – считает Павловский.
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