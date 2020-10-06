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Вирусы у нас не летают? Депутат Савиных заразился коронавирусом

Депутат Андрей Савиных сообщил, что заразился коронавирусом.


При этом он утверждает, что соблюдал разумные меры безопасности.

«Хочу сообщить всем, что с понедельника я нахожусь на больничном, который продлится две недели. И да, у меня диагностирован коронавирус. Я соблюдал разумные меры безопасности — дистанция, дезинфекция рук. Но этого оказалось недостаточно. 

По работе вне пределов Палаты представителей  мне приходилось контактировать с большим количеством людей. Поэтому даже с учётом мер предосторожности это был вопрос времени», — написал Савиных в своем фейсбуке.

Но, можем поспорить, что это не вопрос времени, а ввопрос недосточности мер.

Дистанция и дезинфекция рук - это, конеяно, хорошо, но главное все-таки ношение маски. 

А маску, вероятнее всего, Савиных не носил, как и все жутко комплексующие белорусские чиновники. 
"Белорусский партизан"
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