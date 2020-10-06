Вирусы у нас не летают? Депутат Савиных заразился коронавирусом
Депутат Андрей Савиных сообщил, что заразился коронавирусом.
При этом он утверждает, что соблюдал разумные меры безопасности.
«Хочу сообщить всем, что с понедельника я нахожусь на больничном, который продлится две недели. И да, у меня диагностирован коронавирус. Я соблюдал разумные меры безопасности — дистанция, дезинфекция рук. Но этого оказалось недостаточно.
По работе вне пределов Палаты представителей мне приходилось контактировать с большим количеством людей. Поэтому даже с учётом мер предосторожности это был вопрос времени», — написал Савиных в своем фейсбуке.
Но, можем поспорить, что это не вопрос времени, а ввопрос недосточности мер.
Дистанция и дезинфекция рук - это, конеяно, хорошо, но главное все-таки ношение маски.
А маску, вероятнее всего, Савиных не носил, как и все жутко комплексующие белорусские чиновники.
"Белорусский партизан"
18:02 06/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение