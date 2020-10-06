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В Кыргызстане назначат повторные выборы

Центризбирком Кыргызстана в течение двух недель должен назначить повторные выборы депутатов парламетнта - Жогорку Кенеша.

Об этом агентству «Кабар» сообщил зампредседателя ЦИК КР Абдыжапар Бекматов.

Он уточнил, что избирательные сроки сокращаются на треть. Те есть, если раньше ЦИК должен был провести выборы в течение 90 дней, то теперь цифры сократились до 60 дней.

Ранее Центризбирком Кыргызстана на фоне массовых протестов, в которых по последним данным пострадало около 700 человек, официально признал нелегитимными итоги выборов, которые прошли 4 октября.
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