В Кыргызстане назначат повторные выборы

Об этом агентству « Кабар » сообщил зампредседателя ЦИК КР Абдыжапар Бекматов.





Он уточнил, что избирательные сроки сокращаются на треть. Те есть, если раньше ЦИК должен был провести выборы в течение 90 дней, то теперь цифры сократились до 60 дней.





Ранее Центризбирком Кыргызстана на фоне массовых протестов, в которых по последним данным пострадало около 700 человек, официально признал нелегитимными итоги выборов, которые прошли 4 октября.



