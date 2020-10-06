«Интересующие Вас сведения являются служебной информацией ограниченного распространения», сообщил заместитель прокурора города Минска К.А. Кежун.





Напомним, в конце сентября Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице беларусских организаций потребовал у прокуратуры города Минска отчитаться о проделанной работе в связи с пытками в ЦИП и ИВС.





В ответ на свое обращение правозащитники получили лаконичный ответ - требования изложенные в обращении удовлетворению не подлежат.





«Информация о пытках и бесчеловечных условиях содержания на Окрестина поразили не только граждан Беларуси, но и весь мир. Те адские условия, в которых содержались задержанные, не соответствуют не только международным стандартам, но и беларусскому законодательству.





Учреждения на пер. Окрестина не просто так называют пыточной: перенаселенность камер в 10 раз, отсутствие еды и воды, периодические избиения – лишь немногое, с чем столкнулись мирные протестующие», - комментирует Виктория Федорова, руководительница «Правовой инициативы» - одной из организаций-основателей Международного комитета.





Правозащитница отмечает, что согласно Закону о прокуратуре при осуществлении надзора за исполнением законодательства прокурор имеет право беспрепятственно входить в помещения и на другие объекты государственных органов, а также вызывать должностных лиц и требовать объяснений об обстоятельствах, связанных с нарушением законодательства:





«Несмотря на это, спустя почти два месяца после того, как стало известно о зверствах на Окрестина, в публичных источниках не появилось никакой информации о проделанной прокуратурой работе по посещению ЦИП и ИВС и защите прав и законных интересов граждан».





На запрос правозащитников о том, какие действия были совершены городской прокуратурой для проведения проверки условий содержания в ЦИП и ИВС за август 2020 года, получена циничная отписка.









«Отмечу, что исходя из п. 1 ст. 9 Закона о прокуратуре, прокурорский работник действует гласно и открыто. Следовательно, в случае наличия соответствующего запроса общественности должна быть предоставлена информация. Попытка скрыть информацию говорит только об одном – прокуратура не сделала ничего», - считает Виктория Федорова.