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Прокуратура отказалась давать информацию о пытках и избиениях на Окрестина

Правозащитникам не удалось узнать, чем занималась прокуратура в связи с информацией о пытках на Окрестина, сообщает Правовая инициатива

«Интересующие Вас сведения являются служебной информацией ограниченного распространения», сообщил заместитель прокурора города Минска К.А. Кежун. 

Напомним, в конце сентября Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице беларусских организаций потребовал у прокуратуры города Минска отчитаться о проделанной работе в связи с пытками в ЦИП и ИВС.

В ответ на свое обращение правозащитники получили лаконичный ответ - требования изложенные в обращении удовлетворению не подлежат. 

«Информация о пытках и бесчеловечных условиях содержания на Окрестина поразили не только граждан Беларуси, но и весь мир. Те адские условия, в которых содержались задержанные, не соответствуют не только международным стандартам, но и беларусскому законодательству. 

Учреждения на пер. Окрестина не просто так называют пыточной: перенаселенность камер в 10 раз, отсутствие еды и воды, периодические избиения – лишь немногое, с чем столкнулись мирные протестующие», - комментирует Виктория Федорова, руководительница «Правовой инициативы» - одной из организаций-основателей Международного комитета. 

Правозащитница отмечает, что согласно Закону о прокуратуре при осуществлении надзора за исполнением законодательства прокурор имеет право беспрепятственно входить в помещения и на другие объекты государственных органов, а также вызывать должностных лиц и требовать объяснений об обстоятельствах, связанных с нарушением законодательства: 

«Несмотря на это, спустя почти два месяца после того, как стало известно о зверствах на Окрестина, в публичных источниках не появилось никакой информации о проделанной прокуратурой работе по посещению ЦИП и ИВС и защите прав и законных интересов граждан». 

На запрос правозащитников о том, какие действия были совершены городской прокуратурой для проведения проверки условий содержания в ЦИП и ИВС за август 2020 года, получена циничная отписка. 


«Отмечу, что исходя из п. 1 ст. 9 Закона о прокуратуре, прокурорский работник действует гласно и открыто. Следовательно, в случае наличия соответствующего запроса общественности должна быть предоставлена информация. Попытка скрыть информацию говорит только об одном – прокуратура не сделала ничего», - считает Виктория Федорова. 
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