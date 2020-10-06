Армения отказалась от военных учений в Беларуси





По его словам, также переносятся запланированные на конец октября учения ОДКБ Взаимодействие-2020 и Поиск-2020, которые должны были пройти в Армении.

"Идет обсуждение вопроса с государствами-членами ОДКБ о месте и сроках проведения данных учений", - сказал Зайнетдинов.

Командно-штабные учения ОДКБ Взаимодействие были запланированы на 27-30 октября, учения Поиск-2020 с вовлечением разведывательных служб Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ – на 23-25 октября.

Напомним, ранее представитель Армении в ОДКБ Владимир Биягов заявил о намерении официального Еревана использовать военно-политические механизмы ОДКБ для коллективного ответа на внешнюю агрессию.



