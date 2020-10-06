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Армения отказалась от военных учений в Беларуси

Армянские военные не будут участвовать в учениях Нерушимое братство–2020, проведение которых запланировано в Беларуси с 12 по 16 октября в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Об этом во вторник, 6 октября, заявил спикер ОДКБ Владимир Зайнетдинов, сообщило информагентство ТАСС.


По его словам, также переносятся запланированные на конец октября учения ОДКБ Взаимодействие-2020 и Поиск-2020, которые должны были пройти в Армении. 
 
"Идет обсуждение вопроса с государствами-членами ОДКБ о месте и сроках проведения данных учений", - сказал Зайнетдинов.
 
Командно-штабные учения ОДКБ Взаимодействие были запланированы на 27-30 октября, учения Поиск-2020 с вовлечением разведывательных служб Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ – на 23-25 октября.
 
Напомним, ранее представитель Армении в ОДКБ Владимир Биягов заявил о намерении официального Еревана использовать военно-политические механизмы ОДКБ для коллективного ответа на внешнюю агрессию.
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