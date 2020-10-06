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Приковавшему себя наручниками шахтеру дали 15 суток за... чаепитие

Как рассказала его супруга, суд был закрытым, а заседание длилось около двух часов


Шахтеру Юрию Корзуну, который 10 сентября приковал себя наручниками в шахте к горнодобывающему оборудованию, дали 15 суток административного ареста. Данная информация была опубликована в телеграм-канале стачкома «Беларуськалия».

Корзун был задержан в субботу, 3 октября, во время чаепития, которое проходило в Парке четырех стихий. Супруга уверена, что мужа осудили за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Хотя, по ее словам, никакой символики в парке не было, да и Юрий не выкрикивал никаких лозунгов.

- Суд проходил 6 октября и был закрытым. А судебное заседание длилось около двух часов. Мне так и не удалось попасть на него, - рассказала порталу tut.by супруга Юрия.

По ее словам, у нее не взяли сегодня передачу и сказали приходить после 14.00.

- И это при том условии, что мужа оставят в Солигорске, а не увезут в другой город. К примеру, некоторых из тех, над которыми прошли суды в понедельник, 5 октября, перевели в Старые Дороги и Копыль, - пояснила жена.

Она также добавила, что у Корзуна болит зуб и ему необходимы таблетки.

- Вчера Юра должен был идти к стоматологу, но по понятным причинам на прием попасть не удалось. Мне рассказали, что в РОВД ему давали обезболивающее, - сообщила супруга Юрия.
Источник: kp.by
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