







Накануне нашу страну покинули посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас.





2 октября МИД Беларуси отозвал своих послов из Польши и Литвы и потребовал соответствующих действий от этих стран. Также официальный Минск потребовал сократить штат дипломатических представительств Польши и Литвы в Беларуси — до уровня белорусских представительств в этих странах.





5 октября Литва и Польша отозвали своих послов. При этом руководитель польского МИД Збигнев Рау заявил, что часть послов стран ЕС также покинет Беларусь — в знак солидарности с Литвой и Польшей.





Представительство ЕС в Беларуси в обращении, размещенном в соцсетях, отметило, что Евросоюз основан на солидарности: "Требование властей Беларуси, чтобы Польша и Литва значительно сократили свое дипломатическое присутствие в Минске, вызывает сожаление и является контрпродуктивным. Литва и Польша были вынуждены отозвать своих послов для консультаций. Такие попытки сделать мишенью отдельные страны Союза не смогут нарушить наше единство. Все страны ЕС призывают белорусские власти прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных мирных демонстрантов и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество и начать всеобщий национальный диалог с целью обеспечения суверенного, независимого, демократического и процветающего будущего Беларуси".