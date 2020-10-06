+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

TUT.by: посол Германии уедет из Беларуси вслед за послами Польши и Литвы

Сегодня Беларусь покинет посол Германии Манфред Хутеррер — он отозван в Берлин для консультаций. Об этом пишет портал TUT.by со ссылкой на информированные источники.



Накануне нашу страну покинули посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас.

2 октября МИД Беларуси отозвал своих послов из Польши и Литвы и потребовал соответствующих действий от этих стран. Также официальный Минск потребовал сократить штат дипломатических представительств Польши и Литвы в Беларуси — до уровня белорусских представительств в этих странах. 

5 октября Литва и Польша отозвали своих послов. При этом руководитель польского МИД Збигнев Рау заявил, что часть послов стран ЕС также покинет Беларусь — в знак солидарности с Литвой и Польшей. 

Представительство ЕС в Беларуси в обращении, размещенном в соцсетях, отметило, что Евросоюз основан на солидарности: "Требование властей Беларуси, чтобы Польша и Литва значительно сократили свое дипломатическое присутствие в Минске, вызывает сожаление и является контрпродуктивным. Литва и Польша были вынуждены отозвать своих послов для консультаций. Такие попытки сделать мишенью отдельные страны Союза не смогут нарушить наше единство. Все страны ЕС призывают белорусские власти прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных мирных демонстрантов и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество и начать всеобщий национальный диалог с целью обеспечения суверенного, независимого, демократического и процветающего будущего Беларуси".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]