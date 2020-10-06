Почему мировые политики восхищаются Тихановской?

Об этом, а также о том, как он стал частью команды рассказал Свабодзе советник Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка





"Я написал Светлане, что готов бросить все и присоединиться к команде"

- Насколько большая команда сейчас у Светланы Тихановской? Как вы стали частью команды?





- Основной костяк команды - это несколько человек, но это хорошо организованная, функциональная группа. Это офис президента, он работает как офис президента, единственное, что делит часть своего мандата с Координационным советом, который находится в основном в Минске и выполняет более представительские функции.





Я просто написал Светлане, что я готов бросить все и присоединиться к команде. Она ответила: ОК.





Я бросил все, приехал в Вильнюс, теперь помогаю Светлане. Офис Тихановской - малая структура. Пока работаем я, Александр Добровольский (советники), есть технические администраторы, есть служба протокола, пресс-секретарь Анна Красулина и сама Светлана Тихоновская.





Мы работаем с Павлом Латушко, Ольгой Ковальковой, которые постоянно приезжают в Вильнюс, и с минским активом, ведь самое важное — это Минск.





Как готовится встреча с Меркель

- Сейчас в сетях активно постится картинка, на которой перечень встреч Светланы Тихановской с влиятельными мировыми лидерами - и перечень встреч Александра Лукашенко с российскими региональными руководителями.





Вскоре встреча с Ангелой Меркель (6 октября), выступления в немецких и французских парламентах. Как организуются эти встречи, кто инициатор, какие игроки вовлечены?





- Всегда по-разному. На операционном уровне сначала обмениваются уведомлениями штабы, на уровне советников ведется переписка с канцелярией. В случае с Меркель - это советники Меркель, с которыми я вступаю в переписку.





Мы выражаем взаимный интерес, потом происходит назначение даты, определение задач, приоритетов на встречу. Некоторые встречи держатся в секрете, некоторые публичные.





По правилам нужно все согласовывать — пресс-релиз, позицию, информацию, которая попадает в медиа. Приглашающая сторона или сторона, высшая по статусу, имеет приоритет, прерогативу в определении публичности того или иного мероприятия.





Меркель, например, сама выбирает. Это будет встреча один на один. Меня не будет на этой встрече, не будет советников Меркель. Это будет встреча Светланы и Ангелы. И переводчик. Они проведут вместе 45 минут в закрытой комнате в офисе Меркель. Говорить, безусловно, будут о Беларуси.





Я буду на других встречах, надеюсь, на встрече с министром иностранных дел, в Бундестаге. Каждая встреча проиходит по протоколу, если эта встреча официальная, но отчасти формат встреч Светланы — это не формат государственных визитов, потому что у Светланы нет статуса государственного руководителя.





Соответственно, согласно дипломатическому протоколу, это не официальная встреча. Как, например, завтрак в Брюсселе, когда были все министры иностранных дел - наше выступление было не формальным, но все понимают, что его значение столь же важно, как и официальные консультации министров.





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