Армения: Минувшая ночь в Карабахе прошла относительно спокойно
Минувшая ночь на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе прошла относительно спокойно.
Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, передает ТАСС.
"После многочисленных призывов международного сообщества немедленно прекратить боевые действия в зоне нагорнокарабахского конфликта ночь на границе прошла относительно спокойно", - сообщила Степанян.
10:58 06/10/2020
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