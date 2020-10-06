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Армения: Минувшая ночь в Карабахе прошла относительно спокойно

Минувшая ночь на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе прошла относительно спокойно.

Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, передает ТАСС.

"После многочисленных призывов международного сообщества немедленно прекратить боевые действия в зоне нагорнокарабахского конфликта ночь на границе прошла относительно спокойно", - сообщила Степанян.
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