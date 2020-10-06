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«Ощущение "Я сейчас умру" накатывает и накатывает». Навальный дал интервью Дудю

Российский политик Алексей Навальный дал журналисту Юрию Дудю первое большое видеоинтервью после своего отравления.

«Ощущение "Я сейчас умру" накатывает и накатывает». Навальный дал интервью Дудю
В записи также участвовала жена оппозиционера Юлия Навальная.

Во время беседы Навальный среди прочего рассказал о событиях, произошедших до отравления, о реакции его семьи на случившееся, встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель и планах по возвращению в Россию. 

По его словам, он не знает, сколько времени проведет в Германии, возможно, это займет два месяца. Навальный исключил вариант, при котором он не сможет вернуться в Россию.

Политик в очередной раз заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин: «Моя версия заключается в том, что это сделали сотрудники либо ФСБ, либо СВР по указанию, конечно, безусловно, Путина».

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Источник: meduza.io
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