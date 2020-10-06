Поступок: белорусского посла в Латвии уволили за победу Тихановской

Василий Маркович потерял пост посла в Латвии и был лишен дипломатического ранга за то, что объявил о победе Светланы Тихановской на президентских выборах.





"После президентских выборов Василий Маркович внезапно появился на встрече белорусского общества "Світанак" и подтвердил, что в Латвии Тихановская победила", — пишет rus.delfi.lv.





В Латвии белорусы на президентских выборах могли проголосовать на четырех участках — в посольстве в Риге, в консульстве в Даугавпилсе, а еще два выездных участка были организованы в Лиепае и Вентспилсе.





Посольство Беларуси в Латвии официально подтвердило, что в Риге большинство проголосовало за Тихановскую, а в Даугавпилсе — за Лукашенко. Всего же в Латвии 59% белорусских граждан отдали свои голоса Тихановской, а 34% — Лукашенко.





Маркович руководил белорусским посольством с 2018 года и готовил визит Лукашенко в эту страну, который вначале был перенесен из-за коронавируса, а потом отменен из-за фальсифиувции выборов и жесточайшего подавления последовавших за выборами протестов.





16 сентября Александр Лукашенко своим указом освободил Марковича от должности посла и лишил его дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей". Тогда же дипломатического ранга были лишены Павел Латушко и Игорь Лещеня, которые поддержали мирные протесты в Беларуси.