Трудности перевода. «Китайская карта» вовсе не козырная

При этом официальный Минск подчеркивал не только важную роль Китая для внешнего мира, но и особую роль в отношениях с Беларусью.





Так, по заявлению пресс-службы Лукашенко, Си Цзиньпин был первым лидером, который поздравил его с победой на президентских выборах. Причем произошло это 10 августа, еще до объявления белорусским ЦИК официальных результатов. Белорусская сторона потом неоднократно подчеркивала тот факт, что именно китайский лидер, не российский или иной другой, а китайский был первым, кто поздравил Лукашенко.





Несколько иначе выглядит этот факт в официальных китайских СМИ, например, в информационном агентстве Синьхуа. Как отмечают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра», в августе китайские пользователи ресурса смогли ознакомиться с достаточно сдержанным официальным поздравлением Си Цзиньпина, с переводом на китайский язык ряда официальных сообщений от пресс-службы А. Лукашенко, белорусского МВД и иных ведомств об итогах выборов и ходе протестов. Примечательно, что белорусская сторона привела отдельные выдержки поздравления от Си Цзиньпина (упоминания о «всепогодной дружбе», «железных братьях», о значимости двусторонних отношений для китайского лидера), которые не попали в сообщение, распространенное китайскими ведомствами и СМИ.





Более того, белорусская повестка освещалась в Синьхуа через официальные заявления российской стороны: высказывания президента Путина, заявления МИД РФ и др. Например, представитель МИД Китая, отвечая на вопрос журналиста из российского Спутника о том, какова позиция КНР по протестам, ответил, что китайская сторона «отметила для себя соответствующие сообщения, надеется и верит в то, что ситуация в Беларуси сможет быстро стабилизироваться». Чуть позже, отвечая на вопрос уже китайского журналиста о позиции Китая по поводу масштабных протестов в Беларуси, он выразил уверенность в том, что «белорусская сторона сможет сохранить политическую стабильность и общественное спокойствие своими собственными силами».









Одним словом, китайская карта, которую так активно разыгрывают в информационном поле белорусские власти, оказалась вовсе не козырной. Более того, у Беларуси уже три месяца нет посла в Китае. Последним полномочия посла сложил Николай Снопков, который в июне, после назначения первым вице-премьером отправился в Минск и остался главным чиновником на китайском направлении, т.к. в новой должности продолжил возглавлять Белорусско-китайский межправительственный комитет по сотрудничеству. Да и посол Китая в Беларуси Цуй Цимин завершает свою дипломатическую миссию в Минске.

Эксперты «Минского диалога» считают, что восстановление упавшей активности в двусторонних отношениях может произойти, когда внутренняя и внешняя политика Беларуси придут в относительный баланс. Расширению повестки также будет способствовать закрытие должности посла Беларуси в Китае, которая остается вакантной беспрецедентно долгое время, что несколько диссонирует с общей транслируемой линией «всепогодной» дружбы и всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.









Совместные проекты в Беларуси продолжают испытывать негативное влияние коронавируса, поскольку в том числе и в Китае сохранены строгие эпидемиологические ограничения, что сказывается на мобильности китайских рабочих между двумя странами.





По мнению экспертов, на развитие экономического и финансово-кредитного сотрудничества прежде всего будет оказывать влияние экономическая ситуация в самой Беларуси. Введение против Беларуси и белорусских чиновников санкций ЕС и США, ограничения доступа к рынкам капитала, которые осложнят восстановление финансовой стабильности, также негативно скажутся и на белорусско-китайских отношениях. Получение второго за год государственного займа от Китая не представляется вероятным в текущих условиях, особенно учитывая обострение китайско-американских противоречий.



