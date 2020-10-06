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Протесты в Кыргызстане: освободили из СИЗО еще одного политика

Протестующие против результатов парламентских выборов в Кыргыстане освободили из СИЗО еще одного политика. Об этом сообщает РИА Новости.

На свободу вышел бывший глава аппарата президента Фарид Ниязов. Также освобожден телохранитель экс-президента республики Алмазбека Атамбаева Канат Сагынбаев.

фото: РИА новости

Сагынбаев и Ниязов были задержаны по подозрению в организации массовых беспорядков 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш, когда в ходе спецоперации силовиков по задержанию Атамбаева пострадали 136 человек и погиб один боец спецназа.

Ранее участники акции протеста освободили из изолятора Атамбаева, арестованного в августе 2019 года, а также бывшего премьер-министра Кыргыстана Сапара Исакова.


Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезли через ограду и бросали в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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