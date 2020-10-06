"К обеду 5 октября уже их было порядка 350 – предложений от граждан. Очень интересные предложения, мы приятно удивлены такой активностью", - сказал Свилло в интервью телеканалу СТВ в понедельник.





В то же время он отметил, что поступающие предложения "не носят характер строго сформулированных юридических формул, которые бери прямо и применяй в Конституции". "Люди пишут, высказывают свои желания. И я так понимаю свою задачу, задачу парламента – обработать это все, в данном случае парламент выступает как агрегатор", - отметил депутат. В итоге, полагает Свилло, будет "выдан некий итоговый продукт".





По информации парламентария, предложения, относящиеся непосредственно к Конституции как к основному закону, чаще всего касаются порядка формирования тех или иных органов государственной власти, избирательной системы, "порядка избрания президента, сроков и так далее". "Но это на сегодня, скорее, исключение", - заметил Свилло.





"Встречаются предложения (и это будет крайняя точка) вернуться к Конституции 1994 года", - сообщил депутат.





"Второе предложение крайнее состоит в том, чтобы не изменять Конституцию сегодняшнюю, потому что, по мнению авторов, сегодняшняя Конституция вполне сбалансирована, современная и отвечает сегодняшнему времени", - продолжил он.





Нижняя палата белорусского парламента сообщила, что начинает сбор предложений по внесению изменений в Конституцию республики 2 октября. Приниматься они будут до 25 октября, пише т interfax.by





Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на открытии осенней сессии парламента заявил, что депутатам необходимо изучить общественное мнение по вопросу конституционной реформы. "Очевидно, что в обществе созрел определенный запрос на перемены. Как обозначил глава государства, реформы необходимо начинать с изменения Конституции. Поэтому очень важно изучить общественное мнение по этому вопросу в своих округах через прямой разговор с избирателями. Работа предстоит интенсивная, провести ее следует системно и слаженно", - сказал Андрейченко.





Ранее президент Александр Лукашенко заявлял, что план конституционных изменений будет обсуждаться на предстоящем Всебелорусском народном собрании, вместе с общественно-политическими и экономическими вопросами. Ожидается, что пройдет это мероприятие в декабре 2020 или январе 2021 года.



