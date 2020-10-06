



По мнению политика, у парламентариев появилась уникальная возможность послужить народу.





Он убежден, что парламент должен стать «местом диалога, восстановления справедливости и законности в стране».





Отметив, что сейчас самое время осудить насилие и создание парламентской комиссии по расследованию «фактов применения необоснованной силы в отношении мирных граждан, пыток и смертей».





Кроме того, он рекомендует создать комиссию по расследованию «действий чиновников во время коронавируса, фактов фальсификации данных и недостаточности действий по обеспечению безопасности граждан».





«Законность — добиться свободы политзаключенных и прекращения репрессий в отношении тех, кто выражает свое мнение, восстановления на работе уволенных за свою позицию. Обеспечить реализацию права граждан на мирные массовые акции и организацию самоуправление», — подчеркнул Андрей Дмитриев.





Политик убежден, что такого рода шаги помогут вернуть в Беларусь гражданский мир и согласие, а также укрепят Независимость Беларусь.





«Не прячьтесь, не отмалчивайтесь. Будьте с народом!» — в заключении добавил Дмитриев.



