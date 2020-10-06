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Цена победы в Кыргыстане: один погиб, 590 пострадали

Во время протестных акций, начавшихся накануне вечером в Бишкеке, пострадали почти 600 человек, из них 13 - в реанимации.

Во время протестов в Кыргызстане погиб один человек. Еще 590 митингующих получили ранения. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что всего в больницы по линии скорой помощи и с самообращением поступили 590 пострадавших.

фото: fakty.com.ua

«Из них 439 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. 150 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 13 пострадавших находятся в реанимации. 1 пострадавший скончался», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера вечером в столице Кыргызстана начались массовые протесты несогласия с результатами прошедших парламентских выборов. Акции организовали пять партий, которые ранее подписали резолюцию об объединении. Силовики пытались разогнать протестующих, применив водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Позже протестующие захватили здание парламента, где вскоре начался пожар.
telegraf.by
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