Цена победы в Кыргыстане: один погиб, 590 пострадали

Во время протестов в Кыргызстане погиб один человек. Еще 590 митингующих получили ранения. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает Министерство здравоохранения страны.





Отмечается, что всего в больницы по линии скорой помощи и с самообращением поступили 590 пострадавших.





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«Из них 439 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. 150 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 13 пострадавших находятся в реанимации. 1 пострадавший скончался», — говорится в сообщении.





Напомним, вчера вечером в столице Кыргызстана начались массовые протесты несогласия с результатами прошедших парламентских выборов. Акции организовали пять партий, которые ранее подписали резолюцию об объединении. Силовики пытались разогнать протестующих, применив водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Позже протестующие захватили здание парламента, где вскоре начался пожар.



