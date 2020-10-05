Много шума и ничего? Виталий Цыганков об интервью профессора Манаева





Бюджетники — это чиновники, учителя, медики, работники музеев, актеры театров, работники учреждений культуры, ученые. Профессор Манаев почему-то решил, что они — электорат Лукашенко. Почему? Никаких свежих социологических данных в доказательство своего тезиса он не приводит (ссылаясь исключительно в целом на прежние многолетние исследования НИСЭПИ) — видимо, это выходит "по ощущениям".





Я не буду говорить, например, за актеров белорусских театров — возможно, они сами расскажут профессору Манаеву, много ли среди них сторонников Лукашенко. Но одну группу бюджетников я по личным причинам знаю довольно хорошо — это медицинские работники. Те же врачи, которые выходили на акции против насилия, давали интервью, писали обращения, сидели на сутках. При этом, по словам Манаева, будучи электоратом Лукашенко. Такие заявления действительно лучше делать откуда-то издалека, из Америки. Ведь если бы уважаемый профессор пришел в какую-то больницу и попытался там поискать большинство сторонников Лукашенко — то мог бы услышать в свой адрес много неполиткорректных высказываний.





Добавлю от себя, что эти радикальные изменения отношения к Лукашенко произошли именно за последний год. Я наблюдал рост этой политизации начиная с зимы-весны. Наблюдал, как некоторые медработники, всю жизнь достаточно аполитичные, теперь каждое воскресенье ходят на марши, как медсестры стали с весны читать телеграмм-каналы и оппозиционные сайты, как санитарки стали искать в интернете информацию о пропавших политиках и политических репрессиях.





Все это не попадает в "многолетние исследования" НИСЭПИ, на которые ссылается Манаев. Ведь новых исследований давно не проводится, и все тезисы Манаева описываются формулировкой "так было раньше, значит, так и остается сейчас", а все аргументы защитников такого взгляда сводятся к тезису — «а чем докажете, что рейтинг Лукашенко низкий?»





В ближайшее время должны быть опубликованы результаты социологического исследования, проведенного Chatham House, согласно которому на выборах 9 августа Светлана Тихоновская набрала 52,2%, Александр Лукашенко — 20,6%. Думаю, не будет ошибкой заявить, что после выборов, тех зверств и убийств, которые совершила власть, рейтинг Лукашенко только уменьшился.





При отсутствии других данных не побоюсь в качестве доказательства привести уличный опрос, который в начале сентября сделал один молодой блогер. Он снял его одним кадром, ходя по улицам Минска и спрашивая у людей: «Поддерживаете ли вы Лукашенко?».





Поскольку молодежь отвечала только "нет", то автор решал молодежь больше не спрашивать, а подходить преимущественно к людям старого поколения. И, начав снимать в центре, на площади Якуба Коласа, потом пошел опрашивать людей в район Тракторного. Но результат приблизительно однострочный во всех районах. Всего было опрошено 127 человек, 13 за Лукашенко (это 10 процентов), 104 — против, 11 — не определились. И кто мне скажет, что этот ролик, снятый одним кадром, без врезок и остановок, менее достоин доверия, чем любое социологическое исследование?





И когда я еще в июне брал интервью у профессора Манаева, где он говорил приблизительно те же вещи, что и в своем нынешнем интервью, — то тогда это воспринималось как дискуссионные тезисы, с которым можно спорить. Но теперь они однозначно выглядят как полностью оторванные от новой белорусской действительности заявления или как попытка (по какой-то непонятной причине) сконструировать какую-то параллельную реальность.





По стране 15-20 (в самом лучшем для Лукашенко случае) процентов против 80-85 — это не «раскол общества». Это такое единство, которое довольно редко встречается в истории. Если Рональд Рейган выиграл свой второй срок в 1984 году во всех штатах, кроме одного, то он набрал рекордные 59 процентов. Если на выборах в Европе «уверенно» побеждает какая-то партия, то она обычно набирает 30-40 процентов, редко больше.





Раскол общества может быть по многим вопросам, условно — от статуса белорусского языка до государственной поддержки предприятий или интеграции с Россией. Но в сегодняшнем белорусском обществе нет никакого раскола по вопросу отношения к Лукашенко. Если какого-то политика не воспринимают 80-85 процентов населения — это не раскол, это исторически рекордное единство.









И те политологи, как профессор Бобрович, которые годами говорили о "холодной гражданской войне" в белорусском обществе, просто не хотят признать, что в этом конкретном вопросе (отношении к Лукашенко) холодная идеологическая война давно закончилась ввиду полного количественного и морального превосходства одной из сторон.





В Беларуси в 2020 году произошло то, что происходило в СССР в 1991 году. В марте 1991 года (возьмем Украину, так как у нас своего референдума за независимость не было) на референдуме за сохранение СССР проголосовало 70 процентов украинцев. А в октябре того же года (после провала путча и провала попыток подписать «союзный договор») 90 процентов украинцев проголосовало на украинском референдуме за независимость Украины.





Кстати, пример радикальных электоральных изменений мы имеем и в истории Беларуси. После назначения выборов в 1994 году еще в апреле кандидат Лукашенко не был лидером президентской гонки. Перелом произошел в мае-июне, после провала попыток Вячеслава Кебича подписать соглашение о единой валюте с Россией.





Беларусь за весну-лето 2020-го поменялась не менее радикально, но кто-то этого упорно не замечает. Кто-то упорно держится своих "схем", которые кажутся им универсальными, но давно уже не соответствуют реалиям сегодняшней Беларуси. Как те генералы, что готовятся к прошлым войнам.



