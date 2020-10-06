Встреча в Вильнюсе президента Франции Макрона со Светланой Тихановской, которую оппозиция Беларуси признает своим представителем за границей, добавила новые возможности в разрешение клинча, в котором находятся Лукашенко и оппозиция. Тем более что и канцлер ФРГ Меркель объявила о том, что встретится с Тихановской, пишет российский политический аналитик Валентин Михайлов.





Почему это меняет ситуацию? Мы знаем, что в ближайшие месяцы и возможно годы решение проблемы уходящего Лукашенко зависит во многом от России. Это такие братские объятия, внутри которых происходят события, трудные для понимания в других странах.





Но если бы не было российского фактора, какие меры можно было бы предпринять для решения сегодняшних белорусских проблем? И настолько ли прочны объятия славянских братьев? Оппозиция использует исключительно мирные средства и поэтому обладает подавляющим моральным превосходством во многих европейских странах. Но у нее нет средств для принуждения Лукашенко к уходу и организации новых выборов. Она не может донести до той стороны свои сегодняшние требования и, видимо, не может сформулировать следующие шаги. Эти неизбежные в данной ситуации слабые стороны могли бы быть устранены, если бы удалось создать переговорный процесс.





Переговоры необходимы не только протестантам. Они нужны самому Лукашенко, чтобы он мог в равном диалоге оценить свое положение, узнать условия своего ухода и, возможно, получить гарантии для себя и семьи после новых выборов, которые пройдут без его участия.





Еще более переговоры необходимы для сотрудников всех администраций и силовиков, поддерживающих нелегитимного президента. Этих людей заботит не просто неопределенность своего будущего. В случае прихода оппозиции к власти они опасаются тюремных сроков, причем во многих случаях личные опасения могут быть сильно преувеличенными.





Переговоры также нужны и гражданам Беларуси. Участники протестов получат моральную поддержку, и их программа приобретет четкую форму; нейтральные и выжидающие жители смогут более объективно и без страха оценить всю ситуацию. Эта неопределенность и страхи, с одной стороны, понятные требования протестующих к Лукашенко («Уходи!») – с другой, нежелание Лукашенко вести переговоры, с третьей, составляют сердцевину возникшего конфликта.





Кто может способствовать снижению уровня страхов у поддерживающих Лукашенко силовиков и чиновников? Белорусская оппозиция не обладает необходимыми институтами. Россия не изъявляет желания организовывать переговорный процесс. Но рядом расположен Европейский союз, три страны которого, Латвия, Литва и Польша, имеют суммарную отяженность границы с Беларусью, равную длине ее границы с Россией. Украина, тяготеющая к ЕС, имеет немного меньшую по длине границу.





Позиция двух крупных членов ЕС – Франции и Германии – может придать новый импульс. Меркель призвала Лукашенко, победу которого Германия не признает, вступить в диалог с народом без вмешательства со стороны Востока или Запада. Макрон предполагает привлечь ОБСЕ и вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем побудить Беларусь (Лукашенко) согласиться с посредничеством ОБСЕ, целью которого является мирная передача власти, освобождение политических заключенных.





Макрон после разговора по телефону с Путиным 1 октября выразил мнение, что Путин согласен с тем, что нужны переговоры для выхода из кризиса, а также посредничество ОБСЕ. Пока это лишь минимальный намек на возможность создания переговорного процесса. Но он указывает на единственный путь, который сможет довести Беларусь до статуса свободной демократической страны.





Посредничество ОБСЕ могло бы создать условия для реальных эффективных переговоров, которые бы отвечали на вопросы трех сторон: общества, Лукашенко, силовиков и чиновников: о сути переходного процесса, который включал бы уход от власти команды Лукашенко, формулировку условий такого ухода, разработку нормативных актов, действующих во время перехода, и организацию новых выборов. Если за эту задачу возьмется одна страна – Россия, Германия или Франция – доверие к переговорам резко снизится и они не достигнут своих целей.

Передача власти в Беларуси после переговоров под эгидой ОБСЕ могла бы быть интересной и России, которая при любом исходе сохранит сильное влияние на экономику западного соседа. В этом могли бы убедить Россию лидеры ЕС, реализуя свои намерения разрешить белорусскую проблему, о которых они заявляли в последнее время. Проблема в том, что при этом Беларусь станет более свободной страной, а этот вариант, как кажется, Кремль не пожелает одобрять.







