Переворот? Октябрьская революция в Кыргыстане

Парламентские выборы в Кыргыстане закончились беспорядками. Оппозиционные партии отказались признавать результаты голосования. Активисты схлестнулись с силовиками в центре Бишкека. Ночью 6 октября протестующие прорвались в киргизский Белый дом. А затем захватили здание СИЗО, из которого на руках вынесли бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. «Известия» разбирались в произошедшем.





Взрывные выборы

Выборы в парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) состоялись 4 октября. Семипроцентный барьер преодолели четыре из 16 объединений. Две провластные партии, «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», одержали убедительную победу, получив примерно по 24% каждая. Следующая за ними партия набрала лишь 8% голосов.





Наблюдатели в ходе выборов фиксировали нарушения. Жаловались на централизованный подвоз и подкуп избирателей. Согласно ряду сообщений, один голос стоил 2 тыс. сомов (2 тыс. рублей). В некоторых случаях гражданам выдавали бюллетени с уже проставленной галочкой. «Таких грязных выборов в стране еще не было. Наблюдателей и журналистов просто выгоняли с участков», — жаловался кандидат в депутаты Курсан Асанов.





Лидеры 12 оппозиционных партий потребовали аннулировать итоги выборов и провести повторное голосование. «Мы заявляем, что не только голосование полностью сопровождалось неконституционными и незаконными действиями со стороны партий власти, коррупционеров и бандитов, но также сам подсчет голосов прошел с грубейшими нарушениями в условиях непрозрачности и незаконности», — говорится в заявлении политиков.









Днем 5 октября сторонники оппозиции собрались на площади Ала-Тоо в центре Бишкека. Протесты быстро переросли в столкновения с силовиками. Поводом стала попытка митингующих выломать ворота Белого дома (здание парламента и администрации президента). Милиция оттеснила протестующих от здания, применив водометы и светошумовые гранаты. Сообщалось также о выстрелах. Оппозиционеры стали выламывать брусчатку с тротуаров и закидывать силовиков камнями. Протестующие также начали перекрывать улицы мусорными баками и поджигать их, кидать коктейли Молотова.









К вечеру 5 октября в больницы Бишкека поступило более 100 пострадавших на несанкционированных акциях, из них 40 сотрудников правоохранительных органов. Известно, например, о том, что ранение получил лидер партии «Ата Мекен» Жанар Акаев. При разгоне митинга ему в ногу попал осколок разорвавшейся гранаты. На опубликованных кадрах видно, что с места происшествия его выводят двое мужчин.

Из тюрьмы — на митинг

На фоне протестов президент страны Сооронбай Жээнбеков согласился третиться с лидерами политических партий. При этом он признал, что подкуп избирателей является проблемой. «Для искоренения подкупа необходимо улучшить экономическое состояние населения. Мы над этим работаем, для нас это является главной задачей и целью», — сказал он на встрече с главой миссии ОБСЕ. В партии «Биримдик», которая набрала больше всего голосов, заявили, что готовы участвовать в повторном голосовании, если оно будет объявлено. Возникли перебои с сотовой связью. Всё это, впрочем, не помогло снять напряжение.





Ближе к ночи протестующие предприняли вторую попытку штурма Белого дома. Ворота протаранили грузовиком, после чего ворвались в здание. Внутри протестующие жгли и громили кабинеты депутатов. Некоторые мародерствовали и выходили из Белого дома с «сувенирами». Другие выбрасывали из окон стопки бумаг. В соцсети протестующие выкладывали фотографии с растоптанными портретами действующего президента Киргизии. Потом в здании возник сильный пожар, из окон повалили клубы дыма.





Позже протестующие пришли к зданию Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ), где в СИЗО содержался бывший президент Алмазбек Атамбаев. Его в июне приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. Бунтовщики сломали ворота, зашли на территорию и потребовали освободить политика. После переговоров начальство СИЗО вывело Атамбаева из изолятора. Тот под радостные крики сел в машину, ожидается, что он выступит на митинге оппозиции.





На свободу вышли и другие чиновники. Известно, что бунтовщики освободили бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывших депутатов Равшана Джеенбекова и Садыра Жапарова. Последний первым добрался до площади Ала-Тоо. «Конечно, я не думал, что через три с половиной года меня выпустят таким образом. Я надеялся, что всё будет законно. Но произошло то, что произошло», — сказал он под бурные овации сторонников.

Сомализация всей страны

Житель Бишкека Нурсултан рассказал «Известиям» о происходящем.





— Интернет до сих пор не восстановили, все сидят через VPN. Я лично сижу через домашний Wi-Fi, его не отключали, только мобильный интернет. Как говорят знакомые, протестующие объединились с силовиками и вошли внутрь Белого дома. Хотели новых выборов, а свергли власть, — отмечает житель киргизской столицы. Другой житель Бишкека, Искен, говорит, что интернет и мобильная связь работают.





Директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов напоминает, что за годы независимости в Киргизии уже произошло две революции.





— Главная проблема — коррупция. В стране считают, что депутаты работают только на свой карман. Президент не пользуется популярностью. Усугубил ситуацию жесткий карантин, из-за которого замер малый и средний бизнес. Есть запрос на наведение порядка, на «сильную руку». Но удовлетворить этот запрос некому, — говорит эксперт. Он напоминает, что за месяц до парламентских выборов в стране закрыли все оружейные магазины.





— Но мы видим, что киргизы обходятся и без оружия. Им достаточно палок и камней, — подчеркивает собеседник.





Политолог Александр Ведруссов говорит, что электоральные процессы в республике тесно переплетены с клановой спецификой страны.





— Говорить о классических демократических процедурах в Киргизии не приходится. Но даже в таких условиях видимость политического плюрализма, демократический декорум надо соблюдать. Иначе возникает риск того, что общественные настроения будут постоянно выплескиваться на улицы. Именно это мы сейчас наблюдаем в Бишкеке. И применение силы в отношении митингующих лишь усугубит кризисную ситуацию, — рассказал «Известиям» Ведруссов.



