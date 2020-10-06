"Министерством юстиции уже ведется работа на предмет изучения соответствия деятельности политических партий законодательству РБ и собственным уставам", - сообщила пресс-служба ведомства.





В Минюсте отметили, что последняя перерегистрация политических партий состоялась в 1999 году, пишет afn.by со ссылкой на ТАСС.









"Сроки проведения перерегистрации политических партий в настоящий момент не определены", - заявили в пресс-службе, добавив, что "период перерегистрации политических партий не предполагает приостановления их деятельности".



