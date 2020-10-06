Видео: протесты в Бишкеке, Атамбаев освобожден

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков Михаил Климентьев/ТАСС





Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принимает все меры, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло, он рекомендовал ЦИК проверить результаты парламентских выборов "вплоть до их аннулирования". Об этом заявила во вторник в Бишкеке пресс-секретарь лидера Толгонай Стамалиева.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны, - сказала она. - Все свои усилия направляет на то, чтобы вернуть страну в правовое русло. В первую очередь, это касается итогов парламентских выборов, прошедших накануне в стране".

Тщательно изучить данные

По ее словам, "с учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК КР тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулировании итогов парламентских выборов". Пресс-секретарь также отметила, что президент сейчас находится в Бишкеке.





Ранее сообщалось, что глава государства Сооронбай Жээнбеков назначил на вторник на 09:00 по местному времени (06:00 мск) встречу с лидерами партий, участвовавших в парламентских выборах 4 октября.





"К сожалению, кыргызстанцы до этого пережили два народных восстания и как никто знают цену мира и стабильности. Поэтому все усилия президента направлены на то, чтобы в ближайшее время вернуть страну в мирное русло. Глава государства призывает все политические силы страны к благоразумию ради Кыргызстана и его граждан", - подчеркнула пресс-секретарь.

Протесты в Бишкеке

На центральной площади Ала-Тоо продолжается стихийный митинг, протестующие требуют освободить всех, кого они считают политическими заключенными. Уже вышли на свободу бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-премьер Сапар Исаков, бывшие депутаты Садыр Жапаров и Равшан Джеенбеков, а также ряд других политиков.





Параллельно оппоненты власти начали формировать альтернативные органы власти. Так, бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов объявлен комендантом Бишкека. Об этом агентству 24.kg сообщил замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев, возложивший на себя функции и. о. руководителя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Таким же образом Алмамбет Шыкмаматов был объявлен и.о. генпрокурора - он сразу же "отменил" результаты парламентских выборов.





В понедельник утром на акцию протеста на центральной площади Бишкека вышли представители двух партий, которые потерпели поражение на парламентских выборах. После обеда к ним примкнули сторонники других проигравших политических сил, к вечеру численность участников акции достигла 5-6 тысяч.





Ближе к концу дня сотрудники правоохранительных органов с помощью спецсредств, включая светошумовые гранаты и резиновые пули, приступили к разгону митингующих. Победу в шестичасовом противостоянии одержали демонстранты, захватившие в итоге Белый дом и освободившие из СИЗО ГКНБ находившегося там с августа 2019 года Атамбаева.