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Президент Кыргызстана допустил отмену итогов парламентских выборов

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не исключил, что итоги выборов в парламент республики могут быть отменены. Об этом заявила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева, передает портал 24.kg.


Напомним, что после объявления итогов выборов в Кыргызстане начались акции протеста, которые были жестоко разогнаны. 130 человек находятся в больницах. Однако там протесты не были мирными. Так, протестующие захватили местный "белый дом", где находятся правительство и администрация президента. Ночью там случился пожар.

«С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов», — сказала она.

По словам Стамалиевой, президент находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Жээнбеков постарается вернуть страну в правовое русло, в первую очередь, как отметила пресс-секретарь, это касается результатов выборов в парламент.


«Глава государства призывает все политические силы страны к благоразумию ради Кыргызстана и его граждан», — добавила он
"Белорусский партизан"
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