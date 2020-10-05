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Меркель примет Тихановскую в качестве "ключевой фигуры белорусской оппозиции" - кабмин ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель примет экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую в качестве "ведущей и ключевой фигуры белорусской оппозиции", сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.


"Канцлер рада предстоящей встрече с госпожой Тихановской", - указал он. Он не уточнил, о чем именно на встрече в Берлине пойдет речь.

"Я не могу это комментировать заранее", - отметил Зайберт.

Ранее сама Тихановская сказала в интервью Spiegel, что планирует обсудить с Меркель перспективы участия Берлина как посредника в случае начала переговоров между белорусскими властями и оппозицией.

Встреча Меркель и Тихановской запланирована на вторник, 6 октября, она пройдет в Берлине. В свою очередь официальный представитель МИД ФРГ сказала, что в среду утром Тихановская встретится с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
"Интерфакс"
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