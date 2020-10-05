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«Совковый левиафан отторгается самим временем». В Бишкеке – массовые протесты против результатов выборов

Милиция применила газ и гранаты. Белорусы – отреагировали.


В понедельник в Бишкеке и нескольких других городах Кыргызстана десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием отменить результаты прошедших в минувшие выходные парламентских выборов, сообщает Свобода.

Митинги организовали сторонники восьми оппозиционных партий, не прошедших 7-процентный барьер. Они заявили о массовых фальсификациях и подкупе избирателей.

На центральной площади Бишкека собрались около 30 тысяч человек. На митинге было принято решение создать координационный совет оппозиции, первая цель которого – аннулировать результаты выборов.

Избирательной комиссии страны был поставлен ультиматум – принять такое решение до полуночи. Кроме того, на митинге звучали призывы к отставке действующего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, которого в СМИ называют «пророссийским».

Силовики, окружившие площадь, поначалу не вмешивались в происходящее. Ближе к вечеру они стали призывать митингующих разойтись. В МВД заявили, что «среди протестующих есть люди, употребляющие спиртные напитки и пытающиеся нарушить общественный порядок», и предупредили об ответственности за это лидеров оппозиции.

После того как протестующие объявили о том, что остаются на площади бессрочно, милиция начала разгон, применив против людей водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По официальной версии властей, на такие действия пришлось пойти из-за того, что участники митинга пошли на штурм здания парламента.

Байнет уже отреагировал на события в Кыргызстане.

«В Бишкеке люди вышли на протест. Стоят на площади. Киргизы не согласны с результатами выборов в парламент, куда прошли сразу 3 провластные партии из четырех возможных в парламенте, – пишет Мария Столярова. – Потому что этот совковый левиафан, который до сих пор пожирает некоторые страны, должен уже сдохнуть наконец, он отторгается самим временем. Бишкек, вперёд!»
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