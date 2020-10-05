«Для большинства белорусов вопрос итогов выборов потерял значимость после устроенного террора»

Директор по исследованиям Центра EAST Андрей Елисеев у себя в Facebook в ответ профессору Манаеву отмечает: и анализ комплекса электоральных данных, и обрывочных социологических данных указывают на то, что Лукашенко совершенно точно не выигрывал в первом туре и в самом лучшем для себя случае пробивался во второй тур с Тихановской.





— Для большинства белорусов этот вопрос (проиграл в первом же или пробился во второй) потерял свою значимость после устроенного террора в отношении населения. Однако Манаев утверждает, что Лукашенко — лидер наряду с Тихановской, и не исключает, что его якобы могла поддержать половина электората благодаря многочисленной «глубинной» части из сел и малых городов, а также бюджетников и прочих «государевых людей», — пишет Андрей Елисеев.





Исследователь обращает внимание на данные Белстата, который говорит, что сегодня в стране 2,5 млн пенсионеров и 1 млн бюджетников. В селах и малых городах (менее 50 тыс. жителей) проживают около 40% населения. Всего, по данным ЦИК, в стране около 7 млн избирателей, значит, в «глубинной» Беларуси проживают 2,7 млн", — говорится в интервью.





— Манаев также прибавляет к ним «несколько сот тысяч „государевых людей“, а также значительную часть рядовых бюджетников». И получает «примерно 3 млн избирателей, обычно голосующих за Лукашенко». Представление профессора Манаева о «глубинной Беларуси», в которой большинство якобы голосует за Лукашенко, идет вразрез с доступными электоральными данными. Чтобы не быть голословным, приведу несколько фактологических примеров, основанных на анализе официальных протоколов по выборам 2020 года, — пишет Елисеев.





Что касается малых городов с населением до 50 тысяч, то ставить их в один ряд с сельчанами, отмечает исследователь, в корне неверно. Елисеев взял по одному городу с населением до 50 тысяч человек в западной, центральной и восточной части Беларуси и посмотрел детальнее, как голосовали их жители на прошедших выборах:





— Столбцы, центральная Беларусь, население 17 тысяч человек. По этому городку наблюдателям удалось сфотографировать 6 официальных протоколов. Как видно из анализа их данных, практически на всех избиркомах имели место большие вбросы бюллетеней в пользу правителя; доля проголосовавших досрочно и по месту нахождения достигает аж 48%. Зато есть один протокол с явкой на досрочке 22%, что более-менее соответствует реальности (исходя из сведений независимого наблюдения) и является серьезным указанием на более-менее честный подсчет на данном участке. Речь про участок № 4: на нем правитель набирает 28%, а Тихановская — 59,9%. Вот они, более-менее реальные итоги голосования по Столбцам.





— Сморгонь, западная Беларусь, население 36 тысяч человек. Из доступных протоколов также следуют огромные вбросы, аж до якобы 64% от проголосовавших досрочно и на дому. (Эти вбросы — не домысел, они подтверждены независимыми наблюдателями. Вот, например, примечание наблюдателя по одному из сморгонских участков: «Не соответствует явка в протоколе явке, подсчитанной наблюдателями (досрочная завышена приблизительно на 300 голосов (!), а голосование 09.08 занижено на 100».) Вновь остается ориентироваться на доступные протоколы по участкам, где нет гипертрофированной явки. Участок № 8 с досрочной явкой 28,6%: Лукашенко — 33,5%, Тихановская — 53,5%. Вот примерный электоральный расклад по Сморгони на 9 августа.





— Рогачев, восточная Беларусь, население 35 тысяч человек. По городу и району доступны 7 протоколов, вбросы явно имеют место везде — аж до 69% якобы проголосовавших досрочно и на дому. Даже с учетом гигантских вбросов, по доступным данным двух из семи избиркомов Тихановская уверенно обходит Лукашенко. По остальным пяти хоть и официально набирает не менее 20%, порой уступает ему аж в три раза. Учитывая то, что электоральные предпочтения в соседних микрорайонах одного городка не могут совершенно кардинально отличаться, вывод простой: более-менее реальные итоги по городу такие, как в редких протоколах с подсчетом в пользу Тихановской. И вновь «глубинный» народ малого города и на востоке Беларуси поддерживает Тихановскую.





Более того, как отмечает Елисеев, в базе данных «Зубра» можно ознакомиться с дюжиной протоколов из сельской местности (в том числе восточной Беларуси), где Тихановская набирает либо почти столько же, сколько Лукашенко, либо даже обходит его.





— Впрочем, среди представителей возрастной группы 70+, проживающей на селе, Лукашенко действительно может иметь большинство. Однако это не определяющая электоральный расклад группа населения, учитывая, что сельское население Беларуси в целом составляет около 22%, а в малых и крупных городах за него явное меньшинство. Итого, с большим сожалением воспринял необоснованную генерализацию о пролукашенковском большинстве в малых белорусских городах, которая опровергается доступными электоральными данными, — пишет Андрей Елисеев.









«Ціханоўская перамагла ў першым туры»

В своих наблюдениях журналист Егор Мартинович опирается на данные около 100 протоколов с честным подсчетом голосов, которые попали в «Голос». В первую очередь, признак честного участка, пишет журналист в Facebook, — что комиссия вывесила протокол голосования — иначе результатов просто не узнаешь. Причем протокол должен быть сфотографирован наблюдателями с двух сторон. Количество бюллетеней, отправленных в «Голос» за Тихановскую, меньше, чем в протоколе, это логично, ведь не все присылали фотографии.





— Самае галоўнае — тое, што не ўлічвае Манаеў, «Ведамасці» і іншыя ацэншчыкі з-за мяжы. Датэрміновая яўка не можа быць анамальная высокая, бо іначай вынік будзе скажоным. Сітуацыя нармальная — калі паводле пратакола 200 чалавек прагаласавала датэрмінова, 600 чалавек — у дзень галасавання. Ненармальная — 500 датэрмінова, 600 у дзень галасавання. Бо ў такім разе — нават калі камісія сумленна палічыла бюлетэні за асноўны дзень галасавання — падчас падліку ўсплывуць лішнія 300 галасоў датэрміновага. Найбольшая імавернасць, што яны ўсплывуць за Лукашэнку. Магчыма, неяк прапарцыйна накінуць усім кандыдатам, але логіку ўлавіць немагчыма. Ціханоўская можа ў такім выпадку ўсё адно перамагчы, але з некарэктнымі лічбамі. Я лічу прымальнай датэрміновую яўку на ўзроўні не вышэй за 20−22% для Мінска, 22−25% — для абласных цэнтраў і 25−28% — для меншых населеных пунктаў. Гэта максімальна высокі ўзровень, які фіксаваўся назіральнікамі. Усё, што вышэй — адназначна прыпіскі, — отмечает Мартинович.





Журналист напоминает весеннее исследование Института социологии про уровень доверия Лукашенко: в Минске цифра составила 24%, в среднем по стране — 33%.





— Натуральна, у аўтарытарным рэжыме не кожны скажа ў вочы сацыёлагам, што не падтрымлівае кіраўніка краіны. Але прапорцыя будзе прыблізна такая самая — у правінцыі (уперамешку будзе ісці і абласны цэнтр, і сельскае насельніцтва) падтрымка Лукашэнкі ў сярэднім на 10 працэнтных пунктаў вышэй.





Паводле таго ж даследавання, узровень даверу ЦВК у Мінску складаў 11% (дадзеныя па Беларусі засталіся на канфіскаваным камп’ютары), і гэта не проста так. Відавочна, што фальсіфікацыі адбываюцца паўсюль, і для старшыняў камісій выхад за звыклыя алгарытмы — гэта гераічны ўчынак, на які здатныя нямногія. У цяперашніх умовах мы вымушаныя абапірацца на тыя адзінкавыя сумленныя выпадкі падліку галасоў і экстрапаліраваць іх на ўсю краіну, — пишет журналист.





Дальше Мартинович разбивает жителей Беларуси на несколько групп: Минск (2 миллиона человек), областные центры (1,9 миллиона), другие города (3,4 миллиона), сельская местность (2,1 миллиона, но сюда входят нетипичные «Деревни» под Минском вроде Копища и Колодищей). И приводит цифры по участкам там и в сельской местности.





— Прывесці вёску да агульнага знамянальніка складана, амаль немагчыма. Але калі ўлічыць папярэднія падлікі гарадскіх участкаў, для агульнай перамогі ў першым туры выбараў Ціханоўскай трэба было набраць ва ўсёй сельскай мясцовасці (з улікам згаданага анамальнага Мінскага раёна) хаця б 39%. Мяркуючы па тым, што пакуль не відаць ніводнага сумленнага ўчастка, на якім у Ціханоўскай было б менш за 45% (такія, натуральна, існуюць у прыродзе, але сярэдняе значэнне яны не апусцяць), яна справілася з гэтай задачай. А значыцца, перамагла ў першым туры, — считает Мартинович.





«Выборы прошли прозрачно и их результаты имеют значение?»

Экс-директор Института социологии НАН Беларуси Геннадий Коршунов у себя в Facebook отметил, что сегодня рассуждать о том, кто из кандидатов сколько голосов набрал на выборах 9 августа, нет никакого смысла.





— Выборы прошли прозрачно и их результаты имеют значение? Их можно перепроверить, например, по протоколам территориальных комиссий? Их признает белорусское общество или международное сообщество? На самом деле, я глубоко в этом убежден, после событий 9−12 августа результаты выборов как таковые не имеют никакого значения. Абсолютно, — прокомментировал интервью Манаева и попытки его проанализировать Геннадий Коршунов.