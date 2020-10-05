Адвокат задержанного 29 июля Виталия Шклярова сообщил о резком ухудшении состояния здоровья своего подзащитного после перенесенного им в СИЗО коронавируса, сообщает TUT.BY





— Лечение ему никто не проводил. Фактически перенес заболевание без единой таблетки. После болезни он очень сильно похудел. А в пятницу стало известно, что у него посткоронавирусный синдром: начались проблемы с сердцем, аритмия (сбой сердечного ритма), сильные боли в груди, бессонница. Сегодня при посещении СИЗО адвокатом его не вывели. Завтра буду пробовать его утром посетить. Не знаю, будет ли он живой, — сказал Антон Гашинский.