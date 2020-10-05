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Адвокат Шклярова: «Завтра буду пробовать его утром посетить. Не знаю, будет ли он живой»

Защитник сообщает о резком ухудшении состояния здоровья задержанного политтехнолога.


Адвокат задержанного 29 июля Виталия Шклярова сообщил о резком ухудшении состояния здоровья своего подзащитного после перенесенного им в СИЗО коронавируса, сообщает TUT.BY.

— Лечение ему никто не проводил. Фактически перенес заболевание без единой таблетки. После болезни он очень сильно похудел. А в пятницу стало известно, что у него посткоронавирусный синдром: начались проблемы с сердцем, аритмия (сбой сердечного ритма), сильные боли в груди, бессонница. Сегодня при посещении СИЗО адвокатом его не вывели. Завтра буду пробовать его утром посетить. Не знаю, будет ли он живой, — сказал Антон Гашинский.
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