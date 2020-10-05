Тихановская сказала, что хотела бы встретиться с Путиным
Светлана Тихановская начала свой трехдневный визит в Берлин. Сегодня она встретилась с представителями беларусской диаспоры, сообщает пресс-служба политика.
Встреча прошла в галерее искусств, где проходит выставка политических плакатов и инсталляций на тему протестов в Беларуси. На ней обсуждали ситуацию в нашей стране, смелость и креативность протестующих, проблему вынужденной эмиграции. Тихановская подчеркнула, что надеется, что все покинувшие Беларусь из-за политической ситуации смогут вернуться как можно скорее, и в том числе для этого она встречается с европейскими политиками и добивается запуска переговоров о новых выборах, пишет reform.by
«Я из простых людей. Поверьте мне, я знаю, кто я и почему я тут. Я здесь благодаря беларусскому народу. Я среди вас, и я одна из вас», — сказала Светлана.
Ее также спросили, с кем бы она хотела встретиться как политик.
«С Владимиром Путиным – чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко», — сказала Тихановская.
На вопрос, с кем Светлана хочет увидеться не как политик, она ответила: «С Сергеем Тихановским».
Напомним, в ходе визита в Берлин Тихановская встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом. Кроме того, она выступит в Бундестаге в комитете по международным отношениям и комитете по отношениям Евросоюза. Также политик встретится с представителями основных немецких партий.
18:42 05/10/2020
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