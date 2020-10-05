Медуза » продолжает публиковать самые интересные фрагменты из рассекреченных переговоров Владимира Путина с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.





Оказывается, в начале нулевых президент России, который постоянно говорит о недопустимости иностранного вмешательства в избирательный процесс, вполне был готов обсуждать детали отстранения от власти президента Югославии Слободана Милошевича.





Более того, предложил свой сценарий этого процесса. Возможно, это единственное, что мы сейчас достоверно знаем о том, какой вариант ухода от власти Путин считает (или считал раньше) лучшим для диктатора.





Клинтон боялся, что Милошевич сорвет выборы, и попросил Путина о помощи





Мило Джуканович — президент Черногории, входившей в 2000 году в состав Югославии, — считался прозападным политиком. Власти США рассчитывали, что члены его команды попробуют избраться в югославский парламент.





Но Джуканович отказался признавать изменения в конституцию, позволяющей Милошевичу досрочно и всенародно переизбраться на пост президента страны, и призвал население своей республики к бойкоту выборов президента и парламента Югославии.





6 сентября 2000 года в Нью-Йорке Билл Клинтон попросил Владимира Путина лично встретиться с Джукановичем, чтобы послать «сильный сигнал» Милошевичу.





Клинтон опасался, что Милошевич из-за бойкота Черногории может попытаться ввести войска в Черногорию, объявить чрезвычайное положение и отменить выборы во всей Югославии. Путин ответил, что с Джукановичем встретится секретарь Совета безопасности России Сергей Иванов.





В итоге 24 сентября в первом туре выборов Милошевич проиграл лидеру оппозиции Коштунице, но поражение не признал.





Путин обсуждал с Клинтоном, как России лучше поучаствовать в отстранении Милошевича от власти

30 сентября 2000 года по инициативе Клинтона состоялся телефонный разговор президентов США и России. Он был целиком посвящен ситуации в Югославии. Клинтон и Путин обсудили, как лучше отстранить от власти Милошевича и что делать с ним после этого.





Предложение Клинтона

Президент США назвал своего собеседника (Путина) единственным человеком, который может заставить Милошевича уйти. Клинтон предложил Путину в частном порядке обратиться к Милошевичу: заявить, что Россия поддерживает волю югославского народа, и попросить покинуть свой пост.





Предложение Путина

В ответ Путин пожаловался, что Коштуница отказывается встречаться в Белграде с представителями России.





Путин заявил, что отказ оппозиции от второго тура — серьезная ошибка. Коштуница наверняка победит: ему достанутся голоса избирателей других оппозиционных кандидатов и не участвовавших в выборах жителей Черногории. «У него стопроцентный шанс на победу. У Милошевича останется только один шанс — фальсификация результатов выборов».





Чтобы не допустить фальсификаций, Коштуница, по мнению российского президента, должен:





приехать в Москву, например, по приглашению председателя комитета Госдумы по международным делам (этот пост занимал Дмитрий Рогозин);

там встретиться с главой МИД Игорем Ивановым;

может, даже пообщаться по телефону с самим Путиным;

после этого заявить в российской столице о своем принципиальном согласии на второй тур — при условии, что Милошевич допустит представителей оппозиции и международных наблюдателей к контролю над ходом голосования и подсчету голосов.





По мнению Путина, один только факт визита Коштуницы в Москву добавил бы ему от пяти до семи (или даже восьми) процентов голосов избирателей.









Ну, а если Милошевич откажется допустить оппозицию на избирательные участки, она, конечно, может отказаться от второго тура. Добиваться пересчета голосов, отданных избирателями в первом туре, — бессмысленно: мы только потеряем время, а Милошевич потратит его на подготовку ко второму туру.





Изложив свои идеи, Путин вернулся к предложению Клинтона: «Однако все это не исключает того, о чем вы говорили вначале, и мы теперь со своей стороны постараемся поработать с ним в этом направлении». Путин усомнился, что Милошевич добровольно согласится на пересчет голосов и отставку.





Что делать с Милошевичем после отстранения от власти

Еще в сентябре 1999 года, будучи премьером России, Путин говорил Клинтону про Милошевича: «Думаю, что судьба миллионов людей важнее судьбы одного человека. Впрочем, наши позиции в отношении этого человека практически совпадают. По нашей оценке, он не вел себя должным образом».





27 сентября, до оглашения официальных результатов выборов в Югославии, бывший премьер-министр страны Милан Панич публично попросил Путина вывезти Милошевича из Белграда и предоставить ему убежище в России, чтобы предотвратить гражданскую войну.





По некоторым данным, бывший глава МИД Греции Каролос Папульяс за две недели до выборов предлагал Милошевичу подумать об убежище в России или одной из стран бывшего СССР в обмен на добровольную отставку. Путин якобы был готов заручиться одобрением этой схемы от США. Но Милошевич отказался.





30 сентября во время телефонного разговора Путин и Клинтон обсудили, что делать с Милошевичем после отстранения от власти. Путин не хотел переезда Милошевича в Россию и предлагал оставить его в Сербии или отправить в Америку.





Клинтон: …Я хочу задать вам другой вопрос. Как мы собираемся вытащить его оттуда?





Путин: Вы имеете в виду — убрать его?





Клинтон: Ага, он боится уйти с поста?





Путин: Думаю, я могу перекинуться с ним парой слов и сказать, что международное сообщество не имеет ничего против него и не будет предпринимать никаких действий. Но я хотел бы обсудить это позже и думаю, что нужно еще раз объяснить это ему.





Клинтон: Но сможет ли он остаться в Сербии? Отпустят ли они его куда-нибудь еще?





Путин: Я думаю, лучше бы он оставался в Сербии.





Клинтон: Ага, я тоже, но просто не знаю, какая там обстановка.





Путин: Честно говоря, я не знаю, но, может быть, он захочет уехать. Это возможный шаг с его стороны, но я не знаю. Нам такой подарок не нужен. Почему бы нам не отправить его в Америку?





Клинтон: Да, я понимаю, что вы имеете в виду. Дайте мне подумать об этом…





Все закончилось «бульдозерной революцией» и трибуналом

Политический кризис затягивался, стороны отказывались идти на уступки. 2 октября Путин предложил организовать встречу Милошевича и Коштуницы в Москве «для обсуждения путей выхода из сложившейся ситуации».





Однако через два дня признался, что оба политика фактически проигнорировали его предложение (советники Коштуницы позже сказали, что Путин собирался организовать «безумную встречу»).





Днем 5 октября, не дождавшись добровольной отставки Милошевича, лидеры оппозиции решили вывести людей на улицу и фактически начать общенациональную забастовку.





В итоге через несколько часов началось взятие здания парламента и государственной телерадиокомпании: оппозиция штурмовала их, в том числе, с помощью бульдозера. Уже вечером 6 октября Милошевич признал свое поражение в первом туре.





В тот же день Путин пожелал успехов Коштунице — «как лидеру демократических сил, взявшему на себя ответственность за будущее братского югославского народа». Глава российского МИД Игорь Иванов и вовсе поздравил Коштуницу с победой на выборах президента Югославии. Только на следующий день, 7 октября, ЦИК Югославии признал победу Коштуницы в первом туре с результатом 50,24% голосов избирателей.









Милошевич остался в Сербии. Уже 1 апреля 2001 года его арестовал полицейский спецназ. Через несколько месяцев Милошевича передали международному трибуналу и поместили в тюрьму ООН в Гааге. 11 марта 2006-го Милошевич умер в тюрьме от сердечного приступа, так и не дождавшись приговора суда.