Обыск в редакции "Сильных новостей" в Гомеле

Анны Якштас. Как сообщает gomel.today, люди в масках намерены забрать все, что касается работы главного редактора интернет-издания





Она, а также ее муж Денис, сотрудник редакции, были задержаны 3 октября. Их обвиняют в "участии в несанкционированном мероприятии".





На момент публикации суд над журналистами еще не состоялся, но они остаются под стражей.





4 октября милиция также задержала еще одного сотрудника издания - видеооператора Надежду Пужинскую.





Издание "Сильные новости" — популярный региональный сайт, в том числе активно освещающий акции протеста.