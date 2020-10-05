Обыск в редакции "Сильных новостей" в Гомеле
5 октября в Гомеле в редакции "Сильных новостей" проходит обыск.
Как сообщает gomel.today, люди в масках намерены забрать все, что касается работы главного редактора интернет-издания Анны Якштас.
Она, а также ее муж Денис, сотрудник редакции, были задержаны 3 октября. Их обвиняют в "участии в несанкционированном мероприятии".
На момент публикации суд над журналистами еще не состоялся, но они остаются под стражей.
4 октября милиция также задержала еще одного сотрудника издания - видеооператора Надежду Пужинскую.
Издание "Сильные новости" — популярный региональный сайт, в том числе активно освещающий акции протеста.
16:37 05/10/2020
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