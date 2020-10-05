+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Обыск в редакции "Сильных новостей" в Гомеле

5 октября в Гомеле в редакции "Сильных новостей" проходит обыск.

Обыск в редакции "Сильных новостей" в Гомеле
Как сообщает gomel.today, люди в масках намерены забрать все, что касается работы главного редактора интернет-издания Анны Якштас

Она, а также ее муж Денис, сотрудник редакции, были задержаны 3 октября. Их обвиняют в "участии в несанкционированном мероприятии".

На момент публикации суд над журналистами еще не состоялся, но они остаются под стражей.

4 октября милиция также задержала еще одного сотрудника издания - видеооператора Надежду Пужинскую.

Издание "Сильные новости" — популярный региональный сайт, в том числе активно освещающий акции протеста.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]