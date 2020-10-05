"Бабу Лиду в автозак!" На Марш протеста вышли пенсионеры
Сегодня на площади Независимости началась протестная акция пенсионеров – бабушки и дедушки решили устроить марш, чтобы показать: они тоже против власти Лукашенко
Участники акции рассказали журналистам: «Поскольку мы, пенсионерки, не нужны омоновцам, мы должны с ними бороться в первых рядах. Жыве Беларусь!».
И пошли гулять по городу.
Пенсионеры уходили в центр Минска, скандируя «Свободу», «Бабу Лиду в автозак», «Жыве Беларусь!»
Колонна пошла по проспекту Независимости.
Источник: kyky.org
16:09 05/10/2020
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