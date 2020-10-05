Светлана Тихановская выбрала своих советников и представителей по конституционной реформе и по делам молодежи и студентов
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская продолжает формировать команду переходного периода.
Член политсовета Объединенной гражданской партии Александр Добровольский стал старшим политическим советником. Советником по международным отношениям стал Франак Вячорка — журналист, преподаватель Колледжа Европы, аналитик Атлантического совета, вице-президент Digital Communication Network.
Представителем по делам молодежи и студентов стала Алана Гебремариам — активистка «Молодежного блока», член основного состава Координационного совета.
Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила юриста и правозащитника Гарри Погоняйло представителем по правам человека, а экономиста Алеся Алехновича — представителем по экономическим реформам.
Кроме того, Светлана Тихановская поддерживает работу Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к Конституции 1994 года. Председателем комиссии является заслуженный юрист Беларуси, председатель Верховного совета 13-го созыва Мечислав Гриб, а координирует ее работу руководитель центра «Европейский диалог», бывший председатель ОГП Анатолий Лебедько.
"Белорусский партизан"
15:53 05/10/2020
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