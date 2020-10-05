+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Светлана Тихановская выбрала своих советников и представителей по конституционной реформе и по делам молодежи и студентов

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская продолжает формировать команду переходного периода.




Член политсовета Объединенной гражданской партии Александр Добровольский стал старшим политическим советником. Советником по международным отношениям стал Франак Вячорка — журналист, преподаватель Колледжа Европы, аналитик Атлантического совета, вице-президент Digital Communication Network.

Представителем по делам молодежи и студентов стала Алана Гебремариам — активистка «Молодежного блока», член основного состава Координационного совета.

Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила юриста и правозащитника Гарри Погоняйло представителем по правам человека, а экономиста Алеся Алехновича — представителем по экономическим реформам.

Кроме того, Светлана Тихановская поддерживает работу Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к Конституции 1994 года. Председателем комиссии является заслуженный юрист Беларуси, председатель Верховного совета 13-го созыва Мечислав Гриб, а координирует ее работу руководитель центра «Европейский диалог», бывший председатель ОГП Анатолий Лебедько.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]