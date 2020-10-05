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Милиция задержала гомельского активиста Дениса Кобрусева

В Гомеле задержали гражданского активиста и эколога Дениса Кобрусева.

Жена активиста рассказала, что к ним домой пришли милиционеры, омоновцы и люди в штатском.

«Около часа дня муж позвонил, чтобы я возвращалась срочно с ребенком домой — мол пришли с обыском. Дома были сотрудники милиции, омоновец и какие-то люди в штатском. Они забрали всю технику. А мужа увезли в Центральный РОВД», — рассказала Светлана Tut.by.

По её словам, Корбусева забрали «за призывы в телеграм-канале к проведению в Гомеле несанкционированных массовых мероприятий».

Активист входил в состав Гомельского координационного совета, деятельность которого приостановлена.
Источник: gomel.today
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