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Адвокаты Колесниковой подали в СК ходатайство о прекращении уголовного дела

5 октября защитники Марии Колесниковой подали в главное следственное управление Следственного комитета ходатайство о прекращении уголовного преследования по факту отсутствия состава преступления в действиях их подзащитной, сообщает телеграм-канал штаба бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико.


Защитники отмечают, что все выступления и заявления Колесниковой находятся в свободном доступе и не содержат призывов к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Более того, в публичных выступлениях она неоднократно настаивала на прекращении любых нарушений конституционных прав и свобод граждан Беларуси. Действия Колесниковой направлены не на причинение, а на предотвращение вреда национальной безопасности Беларуси. Обвинение носит общий, неконкретный характер, нарушает уголовно-процессуальное законодательство и затрудняет ее право на защиту, говорится в сообщении.
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