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МВД: в воскресенье было задержано 317 человек

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержании 317 человек на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 317 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 258 человек", - сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в понедельник.

В воскресенье, 4 октября, МВД зафиксировало в стране 10 протестных акций. "Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были  немногочисленны (от 20 до 100 человек). МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - говорится в сообщении Чемодановой. 

Напомним, что акции протеста в Беларуси продолжаются почти два месяца, с 9 августа. Вчерашний протест в Минске эксперты оценили в "более чем 100 тысяч человек". МВД завило о 10 тысячах. Но у них давно проблемы с математикой.
"Белорусский партизан"
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