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Правозащитники подготовили первый отчет по пыткам в Беларуси

Правозащитники подготовили первый промежуточный отчет по пыткам в Беларуси


Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси подготовил промежуточный отчет, он касается эффективности расследования пыток 9 августа - 5 октября 2020.

Основные выводы отчета


1. Запрет пыток является абсолютным и не допускающих отступлений правом человека. Республика Беларусь ратифицировала Международный пакт о гражданских и политических правах и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, в связи с чем обязана обеспечивать защиту любого лица от пыток и обеспечивать проведение быстрого и беспристрастного расследования пыток и другого жестокого обращения.

2. В результате действий правоохранительных органов зафиксирована гибель не менее четырех человек, тысячи задержанных получили физические и психологические травмы и вынуждены проходить медицинское лечение, физическую и психологическую реабилитацию. 

Столь масштабные проявления превышения власти рассматриваются уголовным законом как особо тяжкое преступление против безопасности человечества, предусмотренное ст. 128 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

3. Ни лицо, занимающее в настоящее время пост президента, ни Генеральная прокуратура, ни Министерство внутренних дел не сделали ни одного публичного и недвусмысленного заявления об осуждении применения всех форм пыток, равно как и не сделали ясного предупреждения о том, что любой человек, участвующий в подобных действиях, понесет за это личную уголовную ответственность. 

4. Начиная с 10 августа международное сообщество неоднократно призывало к незамедлительному и эффективному расследованию заявлений о применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в отношении задержанных и участников протестов. 

5. По состоянию на 5 октября 2020 года как со стороны Следственного комитета, так и со стороны опрошенных заявителей отсутствует информация о возбуждении уголовных дел по фактам пыток, а также уголовных дел по фактам гибели людей во время протестов. 

В настоящее время проводимые проверки не соответствуют стандартам эффективного расследования заявления о пытках: быстроты, тщательности, независимости, доступа жертв к расследованию и публичности. 

Отчет направлен докладчику, назначенному в рамках Московского механизма ОБСЕ, а также в Комитет против пыток ООН, Специальному докладчику по в росу о положении в области прав человека в Беларуси, Постоянному координатору ООН в Беларуси.

Полный отчет в версии PDF можно скачать на сайте legin.by
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