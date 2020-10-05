– На фоне военного конфликта в Нагорном Карабахе президент Армении Армен Саркисян в воскресенье позвонил Александру Лукашенко. Судя по всему, глава Беларуси оправдывался: сообщается, что он опроверг фейк о поставках в Азербайджан военных грузов из Беларуси – в последние полгода такого не было. Что означал этот звонок?





– Думаю, Армения беспокоится о том, чтобы не поступало подкрепление Азербайджану. Баку, как и Ереван, не имеет собственной военной промышленности, производства боеприпасов, ремонта и выпуска боевой техники.





Сейчас идет война на истощение: кто первый расстреляет свои боеприпасы, чья техника раньше выйдет из строя. Поэтому очень важно, чтобы со стороны не поступали дополнительные партии боеприпасов, нового оружия, отремонтированной техники.





Армения делает ставку на затяжную войну, когда Азербайджан понесет большие людские потери, когда расстреляет запасы боеприпасов, когда техника от неумелого обслуживания выйдет из строя.





Поэтому Ереван говорит об этом и с Россией, и с Беларусью. Украина обязалась не поставлять в район боевых действий технику и боеприпасы, Грузия перекрыла транзит турецкого вооружения.





Дело в том, что и Армения, и Азербайджан процентов на 80 оснащены или советскими, или российскими, или белорусскими, или украинскими образцами вооружения, которые все восходят к советским стандартам. Поэтому по большому счету только из бывших советских республик и могут поступать дополнительные партии боеприпасов, техники, запчастей.





Ереван страхуется и добивается, чтобы Азербайджан разбился о стену армянской обороны и вынужден был пойти на переговоры, к которым его призывает члены минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху: Франция, США и Россия.









– Как вообще теперь выглядят белорусские власти, когда между Арменией и Азербайджаном дошло до боевых действий? Армения – союзник по ОДКБ, но не секрет, что Минск продавал оружие ее врагу, а Лукашенко получал из рук Ильхама Алиева орден.





– Да, Беларусь продавала оружие обеим сторонам. И старые танки, и «Полонезы», и радиолокаторы, и т.д. Но больше всех продала Азербайджану оружия Россия: и танки Т-90, и огнеметные системы «Сонцепек», и реактивные системы залпового огня.





Наверное, Москва полагала, что если она будет продавать оружие обеим сторонам, то они будут одинаково сильны и не рискнут начать войну.





Поэтому действия белорусских властей не выглядят совершенно вопиющим случаем, когда можно было бы сказать, что они разжигали огонь конфликта. Бизнес есть бизнес.