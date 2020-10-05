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В воскресенье в Минске был задержан директор ЦЕИ Александр Адамянц

В Минске в ходе акций силовиков по задержанию протестующих и проходящих мимо был задержан директор Центра европейских исследований, руководитель проекта ECLAB Александр Адамянц.

Вместе с Александром Адамянцем была задержана его жена - философ Ольга Шпарага. 

Ольга - кандидат философских наук. Изучала философию в Беларуси и Германии. Преподавала в ЕГУ в Минске и Вильнюсе с 2001 по 2014 гг. На протяжении 2006-2014 гг. была соредакторкой интернет-журнала «Новая Еўропа», в настоящее время входит в научный совет журналов the Ideology and Politics Journal, The Interlocutor и pARTisan, а также философской книжной серии Libri Nigri.

Центр европейских исследований (ЦЕИ) – независимая организация, объединяющая исследователей и экспертов, выступающих за европейский выбор для Беларуси.

Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси (ECLAB) — проект, позволяющий получить дополнительное образование по системе liberal arts education.
Источник: thinktanks.by
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