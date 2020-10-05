+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Партия БНФ предложила 10 шагов для выхода из кризиса

Сойм Партии БНФ принял постановление об утверждении «дорожной карты» выхода Беларуси из политического кризиса.




«За последние два месяца в Беларуси произошли драматические события, вызванные столкновением общества и авторитарного правления. В результате страна оказалась в глубоком политическом кризисе, поставившем государство на грань исчезновения. Наблюдается эскалация репрессий, разворот связей с внешним миром, передача Москве основных государственных функций в области обороны и правоприменения, информации и внешней политики, а в конечном итоге - внутренней политики, которые предусматривают постепенную сдачу суверенитета Беларуси в пользу Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы партии.

В пресс-службе политпартии подчеркнули, что «нынешний кризис требует немедленных действий по деэскалации конфликта и переходу к мирному национальному диалогу».

В связи с этим, Партия БНФ предложила 10 шагов для выхода из политического кризиса, а именно освобождение политзаключенных, прекращение уголовных дел в отношении членов координационного совета оппозиции, задержаний участников акций протеста и преследований тех, кто вернется в Беларуси из-за рубежа.

«Прекратить все формы преследования и незаконных ограничений профессиональной деятельности журналистов и СМИ, восстановить на работе всех людей, уволенных по политическим мотивам или на основании их участия в акциях протеста, провести встречу с Палатой представителей для разработки повестки дня национального диалога», - говорится в сообщении.

Также в партии призвали провести реформы в области избирательного законодательства, подчеркнув, что данные шаги «позволят преодолеть наиболее серьезные негативные последствия кризиса, остановить раскол общества и остановить падение страны в пропасть, позволят начать не имитацию, а настоящий общенациональный диалог».
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]