1. Евросоюз ввел санкции против Беларуси, но они такие европейские, что аж слеза берет. По принципу – надо хоть что-то сказать и сделать. Всего утвердили санкции против 40-ка официальных лиц Беларуси, без самопровозглашенного президента Республики Александра Лукашенко. Запрет на въезд, блокирование счетов.





Но стоит помнить что эти 40 человек, при большом желании, либо при большой надобности, могут попасть на территорию Евросоюза.





Как минимум, в случаях:





- Участия в работе международных (наднациональных) организаций. Это касается, в первую очередь, структур, не являющихся "составной частью" системы ЕС. Но и широкие европейские форумы так же могут стать подобным поводом, при наличии желания организаторов.





- Так называемые "гуманитарные вопросы" – лечение либо оздоровление.





2. Литва предлагала в качестве темы давления поднять вопрос строительства и запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) (Литва была против строительства Беларусью атомной станции, которая возводится при участии "Росатома" в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса. – Ред.)





С одной стороны, официальному Минску это было бы неприятно. Лукашенко лично обидно и "больно". С другой – это было бы прекрасной демонстрацией возможностей официального Вильнюса на европейской арене.





Тема АЭС реально поднималась. Но в заявлении Еврокомиссии результат рассмотрения выражен одним предложением. Приведу его полностью "With regard to the Belarusian Nuclear Power Plant Ostrovets, the European Council reiterates the importance of ensuring nuclear and environmental safety." ЕС подчеркнул важность экологической и ядерной безопасности. И все.





Что будет теперь?





США, вероятнее всего, через несколько недель "присоединятся" к европейским санкциям. Но частично. Пока же будут "консультации".





Утверждение списка как такового, вместо реализации механизма "списка магнитского", оставляет процедуру расширения перечня лиц, попадающих под ограничения, громоздкой.