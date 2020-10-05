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Сравните: выборы в Кыргызстане - отпечатки пальцев и урна, которая считает избирателей

Установленная на участке урна для голосования автоматически считывает данные бюллетеня. А чтобы получить бланк с перечнем кандидатов, нужно сдать отпечатки пальцев. Кыргызстан показал, что такое современные выборы.


Урны, автоматически считывающие данные с бюллетеня были установлены и на участке для голосования в Посольстве Кыргызстана в Беларуси. 

В воскресенье в стране прошли парламентские выборы, и председатель участковой избирательной комиссии Эрмек Садыков рассказал о системе подсчета голосов, при которой подделать результаты выборов практически невозможно.

Урны – южнокорейская разработка, а Кыргызстан – единственная на постсоветском пространстве страна, в которой их используют. Причем не в первый, а в третий раз – дебют урн состоялся еще во время референдума 2010 года.

Есть и еще одна необычная для белорусов деталь, благодаря которой проголосовать дважды или вбросить большее число бюллетеней не получится. Войти в список избирателей могут только граждане, прошедшие биометрическую регистрацию. На избирательном участке сдают отпечатки пальцев – система идентифицирует личность избирателя.

"Чему нам можно учиться у Кыргызстана при проведении выборов - это тому, как грамотно здесь введена система биометрических данных. Нарушения, которые фиксировались раньше, теперь невозможны. Поэтому у людей возвращается доверие к выборам", - цитирует Sputnik Кыргызстан наблюдателя от Ассамблеи СНГ Казбека Тайсаева.

Кстати, после каждого вброшенного в урну бюллетеня на ней автоматически обновляется число – то есть урна помогает избирательным комиссиям и самостоятельно считает избирателей. Это не вместо других систем контроля, а вместе с ними.

Как именно работают непривычные для постсоветского пространства урны, смотрите на видео.
Sputnik
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