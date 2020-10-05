+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

МИД Литвы считает, что вопрос сокращения дипломатов в Беларуси остается открытым

Вопрос с требованием властей Беларуси сократить дипломатическое присутствие Литвы и Польши после введения санкций ЕС в отношении Минска остается открытым.


Об этом в воскресенье заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс, передает ТАСС со ссылкой на BNS.

"Было выражено предложение, мы его как предложение и услышали. Если скажут, что это не предложение, а требование, то давайте подождем, как это будет выглядеть".

По его словам, в таких случаях существуют определенные процедуры. "Обычно отправляется нота, где все четко излагается. Мы пока ничего не получили", - утверждал он.

Требования Минска Линкявичюс считает попыткой внести раскол в ЕС.

"Атака на посольства двух стран является попыткой разделить Евросоюз, но ясно, что это не удастся. Я услышал заверения Борреля, что такие шаги нас не разделят", - заявил министр.

В воскресенье у него, о чем Линкявичюс написал в своем "Твиттере", состоялся телефонный разговор с Боррелем. По словам министра, собеседник выразил солидарность ЕС в связи с требованиями властей Беларуси сократить численность литовского и польского дипломатического персонала в Минске.

Глава МИД Литвы считает, что позиция Брюсселя остается неизменной, а требования Беларуси "приведут к дальнейшей изоляции белорусского правительства". "Всем, кроме уходящей власти в Минске, ясно, что необходим диалог, потому что иначе не выйти из тупика, но они делают все, чтобы этого не допустить", - сказал Линкявичюс.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]