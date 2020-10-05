











Об этом сообщила в воскресенье в эфире телеканала "Дождь" Анна Красулина - пресс-секретарь Светланы Тихановской.





"Мы видим, что Европейский союз определился с санкциями, он их ввел. Мы рассчитываем, что санкционный список будет очень серьезно расти", - подчеркнула она, передает ТАСС.





"У нас в списке уже порядка 700-800 фамилий. Это все те, кто совершал насилие в отношении мирных граждан, кто отдавал приказы совершать насилие, они все должны будут ответить. В этот же список попадают те, кто фальсифицировал выборы. Должны быть приняты санкции, расширены серьезным образом", - сказала Красулина.





"Кроме того, на этих встречах всегда идет речь о том, чем европейские страны (и не только европейские) могут помочь будущей Беларуси. В частности, идет речь о помощи студентам, помощи в образовательном процессе, об инвестиционных пакетах, экономических реформах", - рассказала она.





Оппозиция рассчитывает, что зарубежные страны помогут инициировать диалог между белорусским народом и властями, добавила пресс-секретарь Тихановской.





"Участвовать в этих переговорах мы не просим, - подчеркнула она. - Наоборот, требуем уважения суверенитета и настаиваем на том, что это внутренний вопрос Республики Беларусь".





Красулина также сообщила, что Тихановская встретится в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 6 октября во второй половине дня, а 7 октября поедет в Братиславу на форум Globsec, посвященный вопросам европейской безопасности.